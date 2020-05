REPLICHE D’AUTORE Prosegue il silenzio dei motori della Formula 1 – che però dovrebbero riaccendersi nel weekend del 5 luglio a Spielberg per il primo di due appuntamenti al Red Bull Ring – e, di conseguenza, prosegue il viaggio di Liberty Media tra i Gran Premi che hanno fatto la storia del circus. Stasera sarà infatti ritrasmesso in streaming su YouTube un altro appuntamento assolutamente da non perdere, specie per i più giovani che potrebbero non aver mai vissuto la F1 spettacolare di un’epoca ormai lontana. Dalle 20.00 ci potremo infatti gustare “in diretta” il leggendario Gp di Monte Carlo del 1982.

CAOS TRA LE STRADINE Qualche settimana fa abbiamo visto quello che è successo nel 1996, ma la pioggia e il caos tra le stradine del Principato di Monaco non erano certo una novità assoluta. E, infatti, per dirla con le parole del celebre commentatore della tv inglese, Murray Walker, quello di stasera sarà probabilmente il “Gran Premio più ricco di colpi di scena e più emozionante” che avrete mai visto. A tagliare il traguardo soltanto la Brabham-Ford del nostro Riccardo Patrese, estromesso dalla lotta per la vittoria qualche giro prima ma poi incredibilmente in grado di transitare per primo sotto la bandiera a scacchi. Non vi sveliamo nient’altro, perché saranno direttamente le immagini a parlare. Buona visione!