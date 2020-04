SI PARTE A SPIELBERG Congiuntamente alla notizia dell'annullamento del Gran Premio di Francia di Formula 1 2020, il CEO del campionato più atteso del mondo dei motori, ha annunciato il via della stagione dall'Austria, come ci era stato anticipato a Radiobox da Guenther Steiner. Il manager italiano aveva parlato della possibilità che si corressero due GP in Austria e due in Gran Bretagna nel mese di luglio, mentre Chase Carey si è limitato a dire che la volontà è quella di partire intanto con il primo appuntamento, quello di inizio luglio, confermando anche quanto anticipato sul finale di stagione, che si attuerà a dicembre in Bahrain e Abu Dhabi.

TARGET 15-18 GARE ''Il nostro obiettivo è di iniziare a correre in Europa a luglio, agosto e i primi di settembre'' - ha spiegato Carey, in un ragionamento che interesserebbe anche le gare di Budapest, Spa (in Belgio però c'è il divieto di organizzare manifestazioni sportive fino a fine agosto...) e Monza - ''Con la prima gara che avrà luogo in Austria nel weekend del 3-5 luglio. A settembre, ottobre e novembre vedremo gare in Eurasia, Asia e America, finendo la stagione nel golfo in dicembre con il Bahrain prima del tradizionale finale di Abu Dhabi, completando tra le 15 e le 18 gare. Pubblicheremo il nostro calendario finale non appena sarà possibile''.