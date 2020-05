COSA FACCIO IN QUARANTENA? La domanda, è evidente, ce la siamo posta tutti: come passare il tempo in quarantena? Di suggerimenti, in effetti, ne sono arrivati tanti. Alcune case automobilistiche ci hanno fatto scaricare auto da colorare mentre il più fantasioso team Mercedes AMG si inventava piccoli action figure di Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Toto Wolff da ritagliare e incollare. Gli appassionati di Formula 1, poi, tra una replica di un Gp storico e una gara virtuale, hanno dato grande prova della propria passione: chi non ha visto, ad esempio, la monoposto realizzata con pacchi di pasta e rotoli di carta igienica nei giorni immediatamente successivi il rinvio del Gp d’Australia?

F1 DI CARTONE Ebbene, come sempre accade con le manifestazioni di abilità tecnica e pratica, inevitabilmente c’è sempre qualcuno più bravo di noi. Così, mentre coloravamo le macchinine con un paio di pennarelli e tanta pazienza, qualcuno si spingeva oltre. Molto oltre. È il caso di quei pazzi del canale Youtube “The Q”, che mostra ai quasi 10 milioni di follower tante piccole chicche fatte in casa con materiale (apparentemente) di fortuna trovato in cantina. Pazzi sì, ma anche amanti della Formula 1: un’accoppiata perfetta che non poteva che portare a piccoli capolavori come la Ferrari SF71H di… cartone.

IL VIDEO SU YOUTUBE Il video è uscito su Youtube in questi giorni di quarantena, ma in realtà dobbiamo dire che le realizzazioni sono state fatte ben prima che il coronavirus ci forzasse a restare in casa. Quella che più ci colpisce è ovviamente la monoposto F1 di cartone a grandezza (quasi, la scala è 1:1,3) naturale: 500 ore di lavoro, 50 metri quadrati di cartone, oltre 100 tubetti di colla stick e soprattutto un’abilità pazzesca per realizzare la versione nuda e cruda della Ferrari usata da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel mondiale 2018 di Formula 1. Svariate ore, poi, anche per la colorazione e l’apposizione degli sponsor che hanno trasformato il triste cartone nell’ultima Rossa in grado di lottare per davvero per il titolo iridato (almeno fino a Monza).

LATTINE E FIAMMIFERI Nello stesso video, che è un po’ un “the best of” delle realizzazioni corsaiole dedicate agli appassionati di Formula 1, possiamo anche ammirare una monoposto realizzata con le lattine di Coca Cola e, infine, con i fiammiferi. Ce n’è proprio per tutti i gusti e per (non) tutte le abilità. “Peccato” solo che sia già iniziata la tanto attesa Fase-2 e che dunque replicare alla perfezione i lavori di The Q nelle nostre case sia – sfortunatamente – diventato molto difficile. Ma intendiamoci: è solo per ragioni di tempo libero a disposizione…

F1 di lattine dal minuto 1'04''

F1 di cartone dal minuto 3'31''

F1 di fiammiferi dal minuto 7'52''