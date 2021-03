IL VIDEO COMMENTO Una grande giornata di presentazioni, anche se tutto è avvenuto online nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Poco prima di pranzo, a svelarsi al pubblico è stata la Mercedes F1 W12 E Performance, nome in codice della monoposto che, nelle mani di Lewis Hamilton (e Valtteri Bottas) parte da super favorita nella lotta per il titolo mondiale F1 2021. Nel pomeriggio, pur con qualche difficoltà tecnica, è stato poi il turno dell'Alpine-Renault A521 svelata su internet da Esteban Ocon e dai vertici del team francese, Laurent Rossi, Davide Brivio, Marcin Budkowski oltre che dal grande capo del gruppo, Luca De Meo, ma in assenza di Fernando Alonso, apparso in video soltanto in chiusura. Le nostre condisiderazioni in diretta sulla pagina Instagram @MotorBoxSport a margine della giornata che ha portato a quota cinque il numero di monoposto 2021 già presentate.

