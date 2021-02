IL VIDEO COMMENTO La McLaren è stata la prima a togliere i veli alla propria monoposto 2021, canalizzando su di sé le attenzioni della settimana. La domanda che molti osservatori si pongono è se ci sarà la possibilità, per il team di Woking, di confermarsi al vertice della categoria, magari col sogno di ridurre il gap da Mercedes e Red Bull inserendosi talvolta nella lotta per la vittoria. Un tema che abbiamo analizzato ieri in questo articolo e che abbiamo riproposto nella nostra diretta Instagram settimanale sulla pagina @MotorBoxSport dal nostro studio in redazione: la power unit di Stoccarda sarà determinante per permettere a Ricciardo e Norris di fare il salto di qualità, o l'attesa crescita della Ferrari renderà ardua la riconferma dello storico team inglese sul terzo gradino del podio? Le nostre considerazioni:

MCLAREN: TERZO INCOMODO NEL MONDIALE F1 2021? IL VIDEO COMMENTO