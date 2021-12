Formula 1, la lineup dei test di Abu Dhabi 2021

POST SEASON TEST Se pensavate che la stagione di Formula 1 si fosse chiusa domenica scorsa con il Gran Premio di Abu Dhabi, vi sbagliavate di grosso. Oggi e domani, sempre sul tracciato di Yas Marina dove domenica scorsa Max Verstappen si è laureato campione del mondo pre la prima volta, tornano in pista tutti, o quasi, per i primi test in ottica 2022. Non ci sarà Lewis Hamilton, dispensato dalla Mercedes a partecipare dopo il drammatico epilogo del campionato, mentre farà il suo esordio al suo posto il giovane George Russell, che dopo tre anni di Williams prende possesso della sua nuova auto e la porterà in pista per due giorni.

GIOVANI E GOMME Ogni team porterà in pista tantissimi giovani, dal neo campione Formual 2 Oscar Piastri (Alpine) all'estone Yuri Vips (Red Bull), dal russo Robert Shwartzman (Ferrari) al campione in carica della Formula E Nyck De Vries (Mercedes) e tanti altri. A provare le nuove Pirelli, però, sarà una lineup del tutto simile a quella vista in pista domenica scorsa, con poche eccezioni. Già detto di Hamilton, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou faranno il loro esordio in Alfa Romeo, Pietro Fittipaldi sostituirà Nikita Mazepin, assente per Covid, e in Ferrari Charles Leclerc si alternerà in pista nel day-1 con Antonio Fuoco. Di seguito la lineup completa della due giorni di test di Abu Dhabi, che scriveranno la parola ''fine'' sulla stagione 2021, gettandoci già oltre capodanno, a quella che sarà l'anno della rivoluzione tecnica in Formula 1.

Line up Day-1 - Martedì 14 dicembre

Team Test Pirelli Young Driver Mercedes George Russell Nyck De Vries Red Bull Max Verstappen Yuri Vips Ferrari Charles Leclerc/Antonio Fuoco Robert Shwartzman McLaren Daniel Ricciardo Pato O'Ward Alpine Esteban Ocon* Oscar Piastri AlphaTauri Yuki Tsunoda Liam Lawson Aston Martin Lance Stroll Nyck Yelloly Williams - Logan Sargeant Alfa Romeo Valtteri Bottas/Guanyou Zhou** Haas Mick Schumacher

Line up Day-2 - Mercoledì 15 dicembre

Team Test Pirelli Young Driver Mercedes George Russell Red Bull Sergio Perez Yuri Vips Ferrari Carlos Sainz Antonio Fuoco McLaren Lando Norris Pato O'Ward Alpine Fernando Alonso* Oscar Piastri AlphaTauri Pierre Gasly Liam Lawson Aston Martin Sebastian Vettel Nyck Yelloly Williams - Logan Sargeant Alfa Romeo Guanyou Zhou/Valtteri Bottas** - Haas Pietro Fittipaldi Robert Shwartzman

*Al volante di una Renault R. S. 18

**Nel primo giorno i test Pirelli saranno condotti da Valtteri Bottas, nel secondo da Guanyu Zhou

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/12/2021