Autore:

Simone Valtieri

NOMI E NUMERI Diverse curiosità spiccano dalla entry list ufficiale del prossimo Campionato del Mondo di Formula 1, pubblicata dalla FIA. Cambiano rispetto alla scorsa stagione i nomi completi di Ferrari, Racing Point, Haas e Sauber - che in realtà non esiste più, visto che anche il telaio si chiamerà Alfa Romeo. Annunciati tutti i numeri, il rookie Giovinazzi avrà il 99, l'unico ancora ignoto era Albon che correrà con il 23 in onore di... Valentino Rossi! Da domani al via le presentazioni dei team e delle vetture, con la Haas, che cambierà anche i colori rispetto al 2018.

LA LINEUP COMPLETA DELLA FORMULA 1 2019

Team Costruttore Motore Num. Piloti Mercedes-Amg Petronas Motorsport Mercedes Mercedes 44 Lewis Hamilton (GBR) 77 Valtteri Bottas (FIN) Scuderia Ferrari Mission Winnow Ferrari Ferrari 5 Sebastian Vettel (GER) 16 Charles Leclerc (MON) Aston Martin Red Bull Racing Red Bull Honda 33 Max Verstappen (OLA) 10 Pierre Gasly (FRA) Renault Sport Racing Limited Renault Renault 3 Daniel Ricciardo (AUS) 27 Nico Hulkenberg (GER) Rich Energy Haas F1 Team Haas Ferrari 8 Romain Grosjean (FRA) 20 Kevin Magnussen (DAN) McLaren F1 Team McLaren Renault 55 Carlos Sainz (SPA) 4 Lando Norris (GBR) Racing Point F1 Team Racing Point Mercedes 11 Sergio Perez (MEX) 18 Lance Stroll (CAN) Alfa Romeo Racing Alfa Romeo Ferrari 7 Kimi Raikkonen (FIN) 99 Antonio Giovinazzi (ITA) Red Bull Toro Rosso Honda Toro Rosso Honda 26 Daniil Kvyat (RUS) 23 Alexander Albon (THA) ROKiT Williams Racing Williams Mercedes 63 George Russell (GBR) 88 Robert Kubica (POL)

I PILOTI CONFERMATI DEL MONDIALE 2019

- Lewis Hamilton, Regno Unito (Mercedes)

- Valtteri Bottas, Finlandia (Mercedes)

- Sebastian Vettel, Germania (Ferrari)

- Max Verstappen, Paesi Bassi (Red Bull)

- Nico Hulkenberg, Germania (Renault)

- Sergio Perez, Messico (Force India)

- Kevin Magnussen, Danimarca (Haas)

- Romain Grosjean, Francia (Haas)

I CAMBI DI TUTA DEL MONDIALE 2019

- Kimi Raikkonen, Finlandia (da Ferrari a Sauber)

- Daniel Ricciardo, Australia (da Red Bull a Renault)

- Carlos Sainz, Spagna (da Renault a McLaren)

- Charles Leclerc, Monaco (da Sauber a Ferrari)

- Pierre Gasly, Francia (da Toro Rosso a Red Bull)

- Lance Stroll, Canada (da Williams a Force India)

I RITORNI DEL MONDIALE 2019

​- Antonio Giovinazzi, Italia (da tester Ferrari a Sauber)

- Daniil Kvyat, Russia (da tester Ferrari a Toro Rosso)

- Robert Kubica, Polonia (da tester Williams a Williams)

I DEBUTTANTI DEL MONDIALE 2019

​- George Russell, Regno Unito (dal 1° posto in FIA Formula 2 alla Williams)

- Lando Norris, Regno Unito (dal 2° posto in FIA Formula 2 alla McLaren)

- Alexander Albon, Thailandia (dal 3° posto in FIA Formula 2 alla Toro Rosso)

GLI ARRIVEDERCI AL TERMINE DEL MONDIALE 2018

- Fernando Alonso (da McLaren a WEC e IndyCar)

- Esteban Ocon, Francia (da Force India a test driver Mercedes)

- Marcus Ericsson, Svezia (da Sauber a IndyCar Series)

- Brendon Hartley, Nuova Zelanda (da Toro Rosso a tester Ferrari)

- Stoffel Vandoorne, Belgio (da McLaren a Formula E)

- Sergej Sirotkin, Russia (da Williams a ???)*

*Ancora non definito il futuro di Sergey Sirotkin