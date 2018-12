Autore:

Simone Valtieri

OMAGGIO A VALENTINO Michael Jordan, LeBron James, David Beckham. Sono tante le leggende dello sport che hanno legato le proprie gesta al numero 23, schiacciando in un canestro o calciando un pallone in rete, eppure la scelta di Alexander Albon, giovane pilota britannico originario della Thailandia che il prossimo anno difenderà con questo numero in Formula 1 i colori del proprio paese di origine al volante di una Toro Rosso, non c'entra niente con i suddetti campioni, bensì con uno a noi molto più vicino: Valentino Rossi.

METÀ DI VALENTINO Per omaggiare il suo idolo però Albon ha scelto la via dell'umiltà. Non volendo paragonare le sue gesta a quelle del suo eroe in pista, ha voluto scegliere un numero che è esattamente la metà di quello di Rossi, ovvero l'inseparabile 46. E così Alexander - l'ultimo dei piloti della Formula 1 in griglia nel 2019 a scegliere il suo numero - ha deciso di scendere in pista con il 23, spiegando la sua decisione su twitter: "Sono sempre stato un fan di Rossi ma visto che non posso eguagliarlo, penserei di essere almeno di essere la metà di lui". Il tutto accompagnato da una sua foto ai tempi dei go kart, quando correva - allora sì - con il 46 sormontato dalla scritta "The Doctor". Se non è passione questa.

I’ve always been a Rossi fan but since I can’t replace the doctor himself, I thought I’d have half of it #quickmaths #AA23 pic.twitter.com/WaKGjYL5uE — Alex Albon (@alex_albon) 18 dicembre 2018

