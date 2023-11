Fia, la provocazione di Ben Sulayem: "Michael Masi? Se ci fosse bisogno potrei richiamarlo"

Il braccio di ferro tra il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, e i team di Formula 1 prosegue. Se nelle scorse settimane il terreno di scontro era stato il possibile ingresso del team Andretti-Cadillac, adesso il numero uno di Place de la Concorde torna a parlare dell’ex contestato direttore di gara Michael Masi – suo malgrado decisivo nel ruolo di arbitro del duello finale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel 2021 – non nascondendo una certa… nostalgia. In un’intervista al quotidiano inglese Guardian, l’emiratino ha infatti svelato l’intenzione (non si sa quanto concreta) di riportare l’australiano all’interno della Fia.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Michael Masi è stato direttore di gara Fia fino al 2021

PARLA BEN SULAYEM “Mi scuso sempre (per i miei errori, ndr) – ha spiegato il Presidente in merito al fatto che, pur riconoscendo l’errore umano di Masi, la Fia non si è mai scusata con Hamilton per il finale del GP Abu Dhabi – ma non posso scusarmi per qualcosa che è successo prima del mio arrivo. Quindi ok, potrei anche scusarmi ma potrei anche riportare indietro Michael Masi. Pensate che vada bene? Quel povero ragazzo è stato attaccato e abusato, è finito all’inferno. E, anzi, se dovesse esserci un’opportunità in Fia e dovessi pensare che Michael Masi sia la persona giusta per quel ruolo, allora lo chiamerei”.

F1 GP Abu Dhabi 2021, Yas Marina: Lewis Hamilton (Mercedes) dietro la Safety Car

LA BATTUTA DI WOLFF Ben Sulayem ha poi anche paragonato i fatti del 2021 a un altro evento sportivo rimasto nella storia per un’ingiustizia regolamentare, la finale dei Mondiali di calcio del 1966, vinta dall’Inghilterra con la convalida di un gol fantasma: “Anche io ho avuto persone che mi hanno minacciato perché avevo il potere di cambiare le cose. Ma ho sempre risposto ‘Scusate, ma nei Mondiali del ’66, era corretta la vittoria dell’Inghilterra sulla Germania? È stato cambiato il risultato? No. Hanno dato la coppa alla Germania? Nein!”. Considerazioni interessanti peraltro pronunciate a pochi giorni di distanza dalla battuta di Toto Wolff alla vigilia della sfida di Abu Dhabi contro la Ferrari. Il team principal Mercedes aveva infatti lanciato una frecciatina abbastanza esplicita proprio all’indirizzo di Masi: “L’ultima gara? Con un buon direttore di gara, dovrebbe andare tutto bene”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/11/2023