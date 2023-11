General Motors annuncia l'ingresso in F1 da motorista a partire dal 2028

La General Motors entra ufficialmente in Formula 1 come fornitore di motori: ad annunciarlo è stato il presidente del colosso automobilistico statunitense Mark Reuss, attraverso un comunicato che ufficializza la scelta di progettare una power unit ibrida a marchio Cadillac – azienda che fa parte del gruppo – e che sarà pronta a partire dal 2028. Non sarà però un fornitore qualsiasi: in risposta alle indiscrezioni secondo cui la Formula 1 avrebbe gradito che GM fornisse i motori a una squadra già in griglia, il Presidente ha invece chiarito che l’ingresso è vincolato alla presenza del team Andretti-Cadillac, che diverebbe una sorta di scuderia “factory” della casa statunitense.

IL COMUNICATO Queste le parole di Reuss nel comunicato ufficiale pubblicato da General Motors: “Sono emozionato dall’annunciare che il nostro team Andretti-Cadillac sarà spinto da una power unit General Motors. Con la nostra profonda conoscenza ingegneristica e nel mondo delle corse, siamo fiduciosi di poter sviluppare un motore di successo per la categoria che renderà Andretti-Cadillac una vera scuderia ufficiale. Competeremo con i migliori al più alto livello possibile, con la passione e l’integrità che ci aiuteranno a innalzare ulteriormente il livello dello sport per gli appassionati di tutto il globo”.

PRESSIONE SUI TEAM Cadillac, che sarebbe quindi il settimo motorista dopo Ferrari, Mercedes, Red Bull-Ford, Audi, Renault-Alpine e Honda, mette dunque ulteriore pressione ai costruttori F1, che fino a questo momento (spalleggiati da Liberty Media) si sono opposti all’ingresso dell’undicesimo team. Basterà la presa di posizione di General Motors, che di fatto investe la famiglia Andretti della gestione della propria scuderia ufficiale, a vincere le resistenze?

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/11/2023