Grosjean fa causa al team Andretti Autosport: "Cerco di tutelare i miei diritti"

Il francese è stato appiedato in vista della stagione 2024 e ora ha deciso di fare causa contro il suo ex team

Dopo due stagioni IndyCar vissute assieme, l'esperienza di Romain Grosjean con il team Andretti Autosport è terminata nel peggiore dei modi. Il francese non è stato confermato per la prossima stagione e ha deciso di intraprendere le vie legali contro la sua ex squadra.

IMPEGNO RIDOTTO Il team Andretti Autosport ha ridotto il suo programma nel campionato IndyCar e nel 2024 schiererà tre vetture invece che quattro. Accanto ai confermati Colton Herta e Kyle Kirkwood è stato ingaggiato l'ex pilota di F1 Marcus Ericsson. Bocciati invece Grosjean e Devlin Defrancesco, rimasti senza sedile. La scuderia fondata e gestita da Michael Andretti, figlio del mitico Mario, è attiva anche nei campionati di Formula E ed Extreme E e negli ultimi mesi sta facendo parlare molto per il suo tentativo di entrare come undicesimo team in F1. Nei giorni scorsi, la FIA ha comunicato di aver accettato la richiesta del team americano, un passaggio fondamentale ma non ancora decisivo per lo sbarco nel Circus.

ASPETTATIVE DELUSE Attraverso i suoi social network, Grosjean ha annunciato così la sua decisione di muoversi per vie legali: ''Mi è piaciuto lavorare con il team IndyCar di Andretti Autosport e sono orgoglioso dei successi che abbiamo condiviso in due stagioni. Sono grato per le numerose amicizie sviluppate ai massimi livelli delle corse americane a ruote scoperte. Mi aspettavo di continuare a correre con le brave persone di Andretti Autosport nei prossimi anni. Sono deluso che ciò non sia stato realizzato e auguro ogni bene ai membri del team Andretti. Sto perseguendo altre opzioni per continuare la mia carriera in IndyCar alla ricerca dell’eccellenza. Ho avviato un procedimento arbitrale in Indiana contro la Andretti Autosport, cercando di tutelare i miei diritti. Sono rappresentato da John Maley e Mark Owens di Barnes & Thornburg, LLP''.

FINALE DELUDENTE Nel corso di due stagioni con Andretti Autosport, Grosjean ha conquistato tre pole position e ottenuto cinque secondi posti come migliori risultati. Nel 2023 era quarto in classifica generale dopo le prime cinque gare, ma a causa di una serie di incidenti ha terminato il campionato solo in 13esima posizione.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2023