Ericsson apre il mercato piloti: lascia Ganassi per Andretti

ERICSSON CON ANDRETTI Marcus Ericsson apre di fatto il mercato piloti 2024 con l'annuncio del suo arrivo al team Andretti dalla prossima stagione. Se la situazione di Alex Palou con McLaren e lo spagnolo che ora intende restare con Chip Ganassi non aveva smosso le pedine, la mossa dello svedese è la prima che andrà a plasmare la formazione dei piloti per la prossima annata oltreoceano. Il 32enne ex Formula 1 era approdato in America nel 2019 e dopo una stagione al team Schmidt/Peterson (ora Schmidt/McLaren, ndr) era entrato nelle file di Ganassi. Nel 2022 l'apice della corta parentesi con il top team a stelle e strisce con il successo a Indianapolis. Quattro le vittorie totali di Ericsson in Indycar.

GROSJEAN OUT? Con l'arrivo di Ericsson spuntano diversi interrogativi sul futuro di Romain Grosjean. Il pilota ex Haas Formula 1 sta concludendo la sua terza stagione oltreoceano, la seconda con Andretti, ma i risultati sono stati altalenanti. Non è da escludere che Grosjean possa lasciare l'Indycar visto il suo prossimo impegno ufficiale con Lamborghini al via dell'Hypercar. Inizialmente si è parlato di IMSA ma non impiegare lo svizzero a Le Mans sarà pressoché scontato. Andretti ha confermato Colton Herta e Kyle Kirkwood. Sembra invece destinato a partire anche Devlin DeFrancesco: al suo posto si vocifera il nome di David Malukas.

GANASSI GUARDA AI GIOVANI Dopo un connubio durato quasi ventanni tra Scott Dixon e Chip Ganassi, è indubbio che quest'ultimo stia cominciando a rinnovare il suo team. Quest'anno è arrivato Marcus Armstrong dalla Formula 2 e per il posto di Ericsson racer.com indica in Linus Lundqvist il pilota prescelto. Considerato che Dixon ormai i quarant'anni li ha superati da un po' non è da escludere che Ganassi stia già valutando volti nuovi da affiancare a Palou, chiamato inevitabilmente al ruolo di pilota di riferimento per il prossimo futuro.

FOYT COLLABORA CON PENSKE Un'importante collaborazione tecnica è stata siglata dai team Penske e AJ Foyt Racing. La squadra del capitano Penske affiancherà il team del quattro volte vincitore ad Indianapolis fornendo supporto tecnico di tecnici e ingegneri creando una sorta di vivaio (come è stato con Andretti e Herta, Andretti e Shank, Ganassi e Dreyer&Reinbold, ndr) in cui formare e crescere le maestranze da travasare poi nel team principale. Questa collaborazione ci si aspetta possa essere anche sfruttata da Penske per provare nuovi piloti. Sembra davvero finito invece il tempo di Felix Rosenqvist al team Schmidt/McLaren. Lo svedese aveva ''beneficiato'' della bega contrattuale tra McLaren e Ganassi rimanendo al suo posto per il 2023 ma, anche senza l'arrivo di Palou, Rosenqvist non sembra verrà riconfermato nel 2024.

Pubblicato da Marco Borgo, 23/08/2023