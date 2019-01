Autore:

Simone Valtieri

IL PESO DELLA FERRARI Rubens Barrichello, il pilota più presente nella storia della Formula 1 con 322 GP all'attivo, di cui 102 in Ferrari, conosce bene l'ambiente della rossa e ci ha tenuto a consigliare Charles Leclerc in vista della sua prima stagione da driver di Maranello. Il monegasco è reduce da un anno da rookie molto positivo, trascorso in Sauber ma sempre sotto l'ala protettiva dell'Academy Ferrari. Con 39 punti conquistati e una valanga di belle prestazioni, il suo biglietto da visita è di tutto rispetto, ma per non restare schiacciato dalla tuta più "pesante" del Circus dovrà continuare a crescere.

LA FORZA DELLA TESTA Questo Rubens lo sa, dall'alto della sua grande esperienza, e dalla colonna di Autosport ha espresso il suo entusiasta parere su Leclerc: "Sono super emozionato per lui, è uno di quei giovani piloti che si sono veramente fatti da soli, impressionando. Per diventare un pilota Ferrari e avere successo, l'unica cosa che deve fare è essere forte di testa. Il talento, lo sappiamo, lo ha, e non sarà sicuramente una sfida anche per Vettel."

LA FIGURA DEL FESSO A spendere due buone parole su Leclerc ci ha pensato anche Luca Cordero di Montezemolo, nella stessa intervista su Raisport durante la quale ha parlato di Schumacher: "Il ragazzo è molto forte, però calma. Arrivare quinto o sesto con la Sauber è qualcosa di eccezionale, ma se arrivi terzo o quarto con la Ferrari certe volte fai la figura del fesso, almeno con la Ferrari di oggi. Charles è un ragazzo che mi ha impressionato perché non sbaglia, o sbaglia pochissimo, ed era solo il primo anno in Formula 1."