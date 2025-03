La Ferrari colora di rosso Milano: la diretta dell'evento F1 con Hamilton e Leclerc

Ferrari, che festa in piazza a Milano!

Mentre la F1 si appresta ad accendere i motori per il primo GP della stagione, che si disputerà a Melbourne, in Australia, nel weekend del 16 marzo 2025, la Ferrari è a Milano per riabbracciare i suoi tanti tifosi prima di partire per la lunga trasferta fuori dall’Europa.

La Scuderia di Maranello infiamma infatti la zona del Castello Sforzesco con un evento di presentazione dei piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc, alla presenza ovviamente del team principal Frederic Vasseur e dell’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Ferrari in piazza a Milano: l'evento del Castello Sforzesco in diretta live streaming

L’evento, denominato “Scuderia Ferrari HP drivers’ presentation by Unicredit” inizia infatti a partire dalle 16.00 di giovedì 6 marzo 2025 e prevede anche una dimostrazione da parte di Hamilton e Leclerc, alla guida in un percorso stradale attorno al Castello Sforzesco rispettivamente della SF21 del 2021 e della SF90 del 2019. L’evento è anche trasmesso in diretta da Sky Sport F1, e basta premere sul tasto “play” del box qui sotto per gustarsi live in streaming tutto quello che accade nel pomeriggio più rosso dell’anno milanese.

Il programma della giornata

Le auto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sfrecciano, oltre che su piazza Castello, in viale Girolamo Gadio, via Pietro Paleocapa e via Marco Minghetti. I due piloti sono anche impegnati in adrenaliniche esibizioni con i meccanici, per mostrare al pubblico di tifosi, appassionati e semplici curiosi, cosa significa effettuare un pit-stop da pochissimi secondi con una monoposto di Formula 1.

Auto in esposizione

Non mancano neanche delle auto storiche della Ferrari, esposte proprio davanti al Castello Sforzesco: la mitica F2004 con cui Michael Schumacher ha dominato la stagione 2004 di F1, centrando l’ultimo titolo mondiale Piloti con la Scuderia di Maranello, e la 248 F1 del 2006 e cioè l’ultima monoposto rossa guidata in Formula 1 dal campionissimo tedesco.

Inoltre sarà anche presente la show-car con la nuova livrea 2025 usata a Londra in occasione della presentazione delle auto di quest’anno.

Accesso in piazza per l'evento Ferrari by Unicredit

L’accesso a piazza Castello è libero fino al raggiungimento della capienza massima, ma chi dovesse restare fuori avrà la possibilità di seguire l’evento attraverso dei maxischermi posizionati nelle vie adiacenti. Un bel modo per la Ferrari per salutare il pubblico di Milano prima della lunga trasferta tra Australia, Cina e Giappone.

Pubblicato da Alessio Ricci, 06/03/2025