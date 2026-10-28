Sergio Perez rinnova con la Cadillac: accordo pluriennale firmato fino al 2029

Il Cadillac Formula 1 Team ha annunciato il prolungamento del contratto di Sergio Perez con un accordo su scala pluriennale che legherà il pilota messicano alla scuderia americana almeno fino alla stagione 2029. La firma consolida l'intesa tra la squadra statunitense e il vincitore di 6 GP, confermando la volontà reciproca di dare continuità al progetto sportivo intrapreso nel massimo campionato automobilistico.

Il contributo di Perez alla crescita Cadillac

L'apporto dell'esperto 36enne pilota di Guadalajara si è rivelato prezioso nel corso della prima annata del team sulla griglia di partenza. I feedback tecnici forniti da Perez hanno consentito agli ingegneri di accelerare il lavoro di affinamento del telaio e di ottimizzare le procedure di gestione in pista, coordinando le attività tra i tre centri operativi della scuderia dislocati tra Silverstone, Indianapolis e Charlotte.

Festa per la gara di casa e il 300° GP

La conferma del rinnovo giunge in concomitanza con un traguardo significativo per la carriera del messicano, pronto a festeggiare il traguardo dei 300 Gran Premi disputati in Formula 1 proprio sul tracciato casalingo dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Per celebrare l'evento, il pilota sarà protagonista di un'esibizione al volante tra le strade della capitale lungo il celebre viale Paseo de la Reforma davanti al pubblico di casa, prima di concentrarsi sul fine settimana di gara a Città del Messico.

Parla Checo Perez

“Entrare a far parte della Cadillac - spiega Sergio Perez nel comunicato ufficiale della scuderia - sin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto davvero, e prolungare il mio impegno mi sembra una naturale continuazione di questo capitolo. Costruire una scuderia di Formula 1 partendo da zero richiede tempo, lavoro instancabile e pazienza, ma i progressi che stiamo compiendo insieme sono incredibilmente gratificanti. C’è ancora molto lavoro da fare e mi impegno a fondo per i prossimi tre anni''.

“Voglio ringraziare Dan Towriss, Mark Reuss e tutti quelli di TWG Motorsports e General Motors per l’opportunità di portare avanti ciò che abbiamo iniziato insieme. A ogni membro di questa squadra speciale, in pista, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, e ai nostri tifosi: grazie per il vostro sostegno e la vostra fiducia. Non vi deluderò. Continuiamo a dare il massimo”, conclude Checo Perez.

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