Audi F1, novità al vertice: Thomas Fuhr è il nuovo amministratore delegato Audi Formula Racing

Audi compie un nuovo passo nell'organizzazione del proprio programma di Formula 1 ufficializzando l'ingaggio di Thomas Fuhr nel ruolo di amministratore delegato di Audi Formula Racing. A partire dal 1° novembre, il manager assume così la guida operativa della società con sede a Neuburg an der Donau, che è poi la divisione del marchio tedesco incaricata di progettare e realizzare i motori ibridi che spingono le monoposto della casa degli Anelli nel Mondiale.

Audi F1, chi è Thomas Fuhr

L'arrivo di Fuhr porta in dote alla struttura bavarese un bagaglio di competenze ingegneristiche e manageriali maturate in oltre trent'anni di attività internazionale. Nel suo curriculum spicca la leadership della divisione Mercedes-AMG High Performance Powertrains nel triennio compreso tra il 2009 e il 2012, prima di ricoprire cariche di vertice all'interno di realtà industriali di primo piano come Grohe, Lixil e Georg Fischer Building Flow Solutions, dove ha supervisionato i reparti di ricerca, sviluppo e produzione a livello globale.

La nuova struttura tra reparto corse e sviluppo tecnico

L'ingresso del nuovo amministratore delegato consentirà di redistribuire i compiti della dirigenza a Neuburg. Con Fuhr a capo dell'organizzazione aziendale, il Direttore Tecnico Stefan Dreyer potrà focalizzarsi esclusivamente sullo sviluppo ingegneristico della power unit, mentre la gestione operativa dell'impianto rimarrà affidata al Chief Operating Officer Christian Foyer.

L'innesto del dirigente è stato accolto con favore dal vertice aziendale e da Mattia Binotto, Amministratore Delegato e Team Principal di Audi F1, fiducioso sulla capacità dell'ex manager Mercedes di potenziare la struttura per competere ai massimi livelli del motorsport mondiale. In primavera si era invece all'improvviso dimesso il precedente team principal Jonathan Wheatley, lasciando il posto ad Allan McNishcome braccio destro di Binotto in pista.

Parlano i protagonisti di Audi F1

“Sono orgoglioso - spiega nel comunicato ufficiale della casa di Ingolstadt il nuovo amministratore delegato di Audi Formula Racing, Thomas Fuhr - di entrare a far parte del progetto di Formula 1 dell'Audi. La possibilità di contribuire a plasmare il futuro di Audi in questo sport è ciò che rende questa opportunità così entusiasmante. Il team di Neuburg ha sviluppato un propulsore completamente nuovo e lo ha portato in pista. Io ora voglio portare avanti questo lavoro riunendo le competenze di tutta l’organizzazione e creando le condizioni che ci consentano di competere ai massimi livelli. Non vedo l’ora di lavorare con Mattia, Christian, Stefan e l’intero team”.

“Abbiamo gettato solide basi a Neuburg - conclude l'ex team principal della Ferrari, Mattia Binotto - sviluppando da zero la prima power unit Audi per la Formula 1. Poiché Thomas comprende sia la sfida tecnica sia ciò che serve per costruire e guidare team ad alto livello, sono certo che svolgerà un ruolo chiave nell’ulteriore sviluppo della squadra e della sua organizzazione, per renderci il miglior costruttore di F1. Non vedo l’ora di dargli il benvenuto a bordo”.



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