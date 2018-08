Autore:

Simone Dellisanti

ITALIANO AL 110% Con il Gran Premio d'Italia 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Monza per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Spa-Belgio vinto dalla Ferrari di Vettel. E' bastato poco al pilota tedesco per far suo il GP belga: una buona partenza e un sorpasso dopo lo start. Dopo è bastato gestire la gara e tenere alla larga la Mercedes di Lewis Hamilton. Ma il campionato 2018 della F1 non si ferma, ed è già tempo per un'altra gara. La gara nostrana sul circuito di Monza, che ospiterà le vetture di Formula Uno a partire da venerdì 30 agosto con le prove libere fino a domenica 2 settembre, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

IL CIRCUITO Il magico circuito di Monza ospita fin dal 1922 il classicissimo GP d'Italia. Situtato all'interno del Parco di Monza, la pista briazola, da sempre soprannominata “il Tempio della Velocità”, oggi è lunga 5,793 km e presenta dodici tra le curve più famose al mondo, tra cui il curvone Biassono, la variante della Roggia, le due curve di Lesmo, il Serraglio, la variante Ascari e la spettacolare Parabolica finale che immette sul rettilineo d'arrivo. Costruito negli anni '20 e completato in appena sei mesi, è il terzo tracciato permanente più antico dopo quello di Brooklands (Gran Bretagna) e quello di Indianapolis (Stati Uniti). Assieme al circuito da Gran Premio, modificato tante volte nel corso degli anni per aumentare la sicurezza dei piloti, è dotato anche di un velocissimo anello sopraelevato da 4,5 km utilizzato nel XX secolo per le competizioni internazionali, oggi invece quest'ultimo fa parte del museo della velocità inaugurato presso l'Autodromo nel giugno 2015.

FATTI SALIENTI Il circuito di Monza ha da sempre ospitato gare spettacolari e avvincenti, nelle quali la potenza dei motori, più di quelle aerodinamiche, delle vetture hanno fatto la differenza. Il pilota più vittorioso sulla pista brianzola è Michael Schumacher, con cinque successi all'attivo, davanti a Nelson Piquet (quattro). Il record del circuito ufficiale, nelle mani di Rubens Barrichello fin dal 2004 (1'21''046), è tuttavia ufficiosamente stato battuto nello stesso anno da Juan Pablo Montoya. Il colombiano, infatti, durante le prove libere del GP d'Italia, riuscì a staccare quello che è considerato il giro più veloce di tutta la storia della Formula 1, un 1'19''525 alla media di 262,240 km/h al volante della Williams BMW FW26. L'anno scorso, invece, è stato Lewis Hamilton (Mercedes) a trionfare davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas (Mercedes) ed a Sebastian Vettel (Ferrari).

I BIGLIETTI Clicca qui per acquistare i biglietti ancora disponibili per il Gran Premio d'Italia 2018.

GLI ORARI TV Non poteva mancare il nostro solito articolo per informarvi su dove, come e quando seguire il GP d'Italia 2018, comodamente seduti in TV, basta cliccare qui.

IL PROGRAMMA Di seguito il programma completo, dal venerdì alla domenica, per seguire tutti gli eventi principali e di controrno del Gran Premio d'Italia 2018.

Giovedì – 30 Agosto 2018

16:00 – 18:00 PUBLIC PIT LANE WALK solo per possessori di abbonamento 3 giorni (da confermare)

Venerdì – 31 Agosto 2018

9:30 – 10:15 GP3 SERIES - prove libere

11:00 – 12:30 FORMULA 1 – prima sessione prove libere

12:55 – 13:40 FIA FORMULA 2 – prove libere

15:00 – 16:30 FORMULA 1 – seconda sessione prove libere

16:55 – 17:25 FIA FORMULA 2 – qualifiche

17:50 – 18:20 GP3 SERIES – qualifiche

18:45 – 19:30 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – prove libere

Sabato – 1 Settembre 2018

9:10 - 9:40 FORMULA 1 – prove pit stop

10:30 – 11:15 GP3 SERIES – prima gara (22 giri o 40 minuti)

12:00 – 13:00 FORMULA 1 – terza sessione prove libere

13:25 – 13:55 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP - qualifiche

15:00 – 16:00 FORMULA 1 – qualifiche

16:45 – 17:50 FIA FORMULA 2 – prima gara (30 giri o 60 minuti)

Domenica – 2 Settembre 2018

9:40 – 10:15 GP3 SERIES – seconda gara (17 giri o 30 minuti)

10:55 – 11:45 FIA FORMULA 2 – seconda gara (21 giri o 45 minuti)

12:10 – 12:45 PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – gara (14 giri o 30 minuti)

13.30 – 14:00 FORMULA 1 – drivers’ track parade

15:10 – 17:10 FORMULA 1 - Gran Premio d'Italia (53 giri o 120 minuti)

CARATTERISTICHE