IL ROUND ITALIANO Non abbiamo ancora finito di festeggiare la vittoria della Scuderia Ferrari in Belgio, sul circuito di Spa-Francorchamps, che è già tempo di pensare alla prossima sfida della massima serie motoristica a ruote scoperte, la Formula Uno. Mettiamo da parte per un momento il ricordo del sorriso di Sebastian Vettel sul gradino più alto del podio belga, il sorpasso dopo pochi metri dal via e la faccia un po' rammaricata di Lewis Hamilton per non essere riuscito ad arginare la potenza della Ferrari nel weekend di Spa, per vedere insieme come, dove e quando vedere il Gran premio d'Italia in tv, la gara più attesa, entusiasmante e iconica per tutti i fan del Cavallino rampante. Non temete però, tutte le emozioni dell'appena trascorso GP di Spa, potete riviverle attraverso il reconto di gara e le nostre pagelle.

IL PROGRAMMA TV La gara italiana, come di consueto, sarà trasmessa in diretta da Sky SportF1 HD ma questa volta anche la Rai e TV8 permetteranno a tutti di vedere in chiaro il GP di Monza 2018. Ecco gli orari per seguire il Gran Premio d'Italia in tv.

Venerdì 31 agosto:

Prove libere 1: 11.00-12:30 - diretta su Sky SportF1 HD/Rai Sport + HD

Prove libere 2: 15.00-16:30 - diretta su Sky SportF1 HD/Rai Sport + HD

Sabato 1 settembre:

Prove libere 3: 12:00-13:00 - diretta su Sky SportF1 HD/Rai Sport + HD

Qualifiche: 15:00-16:00 - diretta su Sky SportF1 HD/Rai/Tv8

Domenica 2 settembre:

Gran Premio: ore 15:10 - diretta su Sky SportF1 HD/Rai/TV8