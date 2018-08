Autore:

Valerio Colombo

VINCE LA PIOGGIA Un violento acquazzone, arrivato sopra alla pista di Monza nella prima mattinata, ha sconquassato i piani dei team che hanno provato poco su una pista ricolma d'acqua e in lenta via di migliramento. Il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia è andato alla Force India di Sergio Perez, che con la bandiera a scacchi già sventolata è passato sul traguardo in 1'34"000, beffando di circa mezzo secondo Kimi Raikkonen e di quasi sei decimi il compagno di scuderia Esteban Ocon.

PROBLEMI PER VETTEL Non è andata proprio benissimo al più atteso del weekend, il ferrarista Sebastian Vettel, che ha subito una perdita d'olio al cambio (non quello con il quale correrà domenica, per cui nessuna penalità per lui) e potuto compiere appena 4 giri. Nascosti gli altri big, con i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, autori di rispettivamente 6 e 8 tornate. Dietro ai primi tre si è fatta vedere la famiglia Red Bull, piazzando quattro macchine tra Toro Rosso e RBR. Hartley ha chiuso quarto, precedendo Ricciardo, Gasly e Verstappen. Chiudono la top ten le Renault di Sainz e Hulkenberg. L'appuntamento per la seconda sessione di prove libere è per le ore 15.

RISULTATI FP1