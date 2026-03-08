F1 GP Australia 2026, le pagelle di Melbourne

Le pagelle di MotorBox del GP di Australia 2026 F1 all'Albert Park di Melbourne. Tanti piloti si sono fatti notare, ci sono tre "9" e un "2" in pagella!

LE PAGELLE DEL GP D'AUSTRALIA DI FORMULA 1 2026

Il mondiale 2026 ha aperto una nuova era per la Formula 1, segnata da ritiri, sorpassi dai contorni inediti e colpi di scena. I migliori di giornata sono stati Leclerc, Verstappen e... Lindblad! Ma hanno dimostrato un Gran passo anche Hamilton e Antonelli. Vittoria autorevole per Russell, mentre Piastri è stra-bocciato: non si può uscire di pista nel giro di allineamento, nella gara di casa. Ecco le pagelle dello ''strano'' Gran Premio d'Australia.

George Russell - Voto 8,5

Ha la macchina migliore per distacco e nella seconda parte si limita a controllare. Ma nella prima viene quasi sbeffeggiato da Leclerc che intuisce subito come usare le nuove tecnologie. Comunque, una vittoria di peso.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

Al netto di un paio di errori e di una partenza perfettibile, mette in pista un ritmo migliore di Russell (che però va di conserva) per quasi tutta la gara. Alla fine gli arriva vicino eguagliando il suo best in Formula 1.

Charles Leclerc - Voto 9

Super avvio di Charles ma ali tarpate dalla prima VSC. Dopo il pit-stop resta sul ritmo delle due Mercedes perdendo solo quando, dopo l'ultima VSC, le gomme gli escono dalla finestra di funzionamento ideale.

Lewis Hamilton - Voto 8,5

Nella seconda metà di gara è stato il migliore del lotto, rosicchiando su chiunque, troppo poco però per salire sul podio. Se fosse entrato ai box (come da lui suggerito) durante la prima VSC forse sul podio sarebbe salito.

Lando Norris - Voto 7,5

Arriva ben lontano da Mercedes e Ferrari, i tempi della McLaren dominante (per ora) sono finiti, ma lui fa una bella cosa: riesce a tenere dietro Verstappen per tutta la seconda parte. D'altra parte ha il n.1 sul musetto.

Max Verstappen - Voto 9

Scattava 17° con una monoposto per nulla all'altezza, ma con la solita classe e i solito cinismo, ha passato chiunque si sia trovato davanti. La ciliegina per una gara quasi perfetta è mancata: il sorpasso a Norris.

Arvin Lindblad - Voto 9

Il suo primo GP in carriera è super, dimostrando di avere la stoffa per stare tra i grandi, soprattutto mettendo in riga il suo più esperto compagno di team. E poi la grinta mostrata con Verstappen e Bearman. Bravo e 8°.

Oscar Piastri - Voto 2

La pianta nel giro di uscita dai box, davanti a intere tribune ''papaya'' solo per lui, perdendo l'occasione di fare esperienza con questa strana nuova F1. Un errore che rischierà di pagare anche nelle gare a venire.

Fernando Alonso - Voto 7

''I primi GP saranno test per la Aston Martin''. E in effetti Nando prima si ritira (dopo una super partenza, in cui era risalito fino alla top ten), poi torna in pista per fare km prima di ritirarsi una seconda volta.

I VOTI DEGLI ALTRI

Oliver Bearman - Voto 9

Olly si conferma ottimo, gran partenza (grazie al motore Ferrari) e poi gran gara - settimo - grazie solo a lui!

Gabriel Bortoleto - Voto 8,5

Ottimo debutto per Audi, grazie soprattutto a lui. Nono e ottavo posto sfiorato, serviva qualche giro in più.

Pierre Gasly - Voto 7

Buona gara per il francese, che porta a casa un punticino per niente scontato, certificando i progressi Alpine.

Esteban Ocon - Voto 6,5

Lotta tutta la gara con Gasly, poi però gli arriva dietro nonostante il bel sorpasso effettuato in pista.

Alex Albon - Voto 6

Con una Williams in netta difficoltà, riesce quantomeno a chiudere il weekend davanti al compagno di team.

Liam Lawson - Voto 5

Gara figlia di una partenza orribile (che rischio!), ma anche sul ritmo è lontanissimo dal suo baby-compagno.

Franco Colapinto - Voto 6,5

Gara rovinata dalla penalità in partenza (colpa del team). Mezzo punto per i riflessi quando evita Lawson!

Carlos Sainz - Voto 5,5

Stesso discorso che per Colapinto, lo si può valutare sul confronto con il compagno. Certo, 2 volte doppiato...

Sergio Perez - Voto 6

Ultimissimo tra i classificati, Cadillac deve macinare km e lui li fa lottando (solo a inizio gara) con Lawson.

Lance Stroll - Voto 6

Si ritira lontano dai riflettori mentre era ultimo senza appello. E non certo motivazioni legati alla guida.

Valtteri Bottas - Voto 6

Problemi di affidabilità e di gioventù per la sua Cadillac, che lo appieda dopo 19 giri. Stava imparando.

Isack Hadjar - Voto 7,5

Gran bell'avvio per lui, è stato nella top 5 per tutta la sua gara, fin quando la Power Unit lo ha abbandonato.

Nico Hulkenberg - Voto SV

Ritirato ancor prima di iniziare la gara, non è riuscito neanche a fare un giro. Non un buon avvio per lui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 08/03/2026