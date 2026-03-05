F1 GP Australia 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Melbourne

Finalmente ci siamo! Dopo un inverno decisamente breve e tre sessioni di test precampionato tra Barcellona e il Bahrain, il Mondialedi Formula 1 2026 accende i motori. Siamo così all'alba non soltanto di una nuova stagione lunga 24 GP come ormai di consueto e che ci terrà incollati davanti alla tv da marzo a dicembre inoltrato, ma anche all'alba di una nuova epoca delle corse, con le nuove rivoluzionarie monoposto che cambiano tutto, dai telai all'aerodinamica, dai motori alle benzine fino anche alle gomme.

Mercedes, Ferrari e Red Bull a caccia della McLaren di Norris

Una base di partenza insomma totalmente ignota che ci impedisce di sapere qual è la scuderia meglio posizionata sul piano delle prestazioni, nonostante i test invernali ci abbiano lasciato intendere come siano principalmente la Mercedes e la Ferrari le squadre che sembrano essere partite nel migliore dei modi. Certo c'è che a difendere la vittoria del titolo centrata nella passata stagione c'è la McLaren, forte del motore della Stella a tre punte, di un gruppo di tecnici che ha dimostrato di saper lavorare egregiamente e della presenza di un Lando Norris che, con la vittoria dello scorso campionato, promette di aver acquisito fiducia e sicurezza.

I rivali però sembrano decisamente agguerriti e mai come in una stagione di completa rivoluzione - praticamente un unicum nella storia delle corse - non è detto che partire con la migliore macchina a inizio anno sia una garanzia di competitività per l'intero (e lunghissimo) arco della stagione. Anzi, secondo tutti i principali protagonisti del paddock, piuttosto che partire bene sarà fondamentale sviluppare nel migliore dei modi le auto in corso d'opera, trovando la competitività e l'affidabilità strada facendo.

Si riparte da un foglio bianco

In ogni caso c'è una certezza: tutti partono da un foglio bianco e le posizioni di vantaggio acquisite nelle scorse stagioni non contano più granché, per quanto dai test sembra che i quattro top team Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull continueranno a essere le squadre da battere anche nel nuovo ciclo tecnico.

Link utili - GP Australia 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Australia 2026.

Alba di una nuova stagione ma anche alba molto più in senso letterale perché seguire in diretta il GP d'Australia 2026 sarà come sempre un'impresa da veri appassionati di Formula 1, chiamati a grandi levatacce nel corso del weekend per seguire live l'azione in pista a Melbourne. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino dell'Albert Park.

Venerdì 6 marzo

Prove libere 1 : 2.30 – 3.30

: 2.30 – 3.30 Prove libere 2: 6.00 – 7.00

Sabato 7 marzo

Prove libere 3 : 2.30 – 3.30

: 2.30 – 3.30 Qualifiche: 6.00 – 7.00

Domenica 8 marzo

Gara: 5.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Le qualifiche e la gara (ma non i tre turni di prove libere) saranno comunque visibili in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 7 marzo, ore 14.00

: sabato 7 marzo, ore 14.00 Gara: domenica 8 marzo, ore 14.00

Circuito cittadino rinnovato di recente con l'eliminazione di una chicane nel secondo settore, quello dell'Albert Park di Melbourne è un tracciato atipico, dove le macchine di F1 raggiungono velocità piuttosto alte. Qui tutte le caratteristiche della pista.

F1 GP Australia 2026, Melbourne: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 5.278 metri

: 5.278 metri Curve : 14

: 14 Giri : 58

: 58 Record della pista: 1:19.813 (Charles Leclerc, Ferrari - 2024)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Melbourne, secondo Google Meteo.

Venerdì 6 marzo - Soleggiato, temperatura 15-22°C, precipitazioni 5%, umidità 71%

- Soleggiato, temperatura 15-22°C, precipitazioni 5%, umidità 71% Sabato 7 marzo - Nuvoloso; temperatura 14-19°C; precipitazioni 20%; umidità 69%

- Nuvoloso; temperatura 14-19°C; precipitazioni 20%; umidità 69% Domenica 8 marzo - Soleggiato, temperatura 14-23°C, precipitazioni 10%; umidità 61%

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/03/2026