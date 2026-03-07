F1 GP Australia 2026: Russell e Antonelli in pole a Melbourne, Mercedes domina

Le prime qualifiche della stagione 2026 di Formula 1 confermano le indicazioni emerse nelle prove libere del venerdì: la Mercedes sembra avere un vantaggio significativo sul resto dello schieramento. A conquistare la pole position del Gran Premio d'Australia 2026 è stato George Russell, autore di un giro molto veloce che gli consente di aprire la nuova era tecnica della categoria dalla prima posizione in griglia.

Jumping onboard with our pole-sitter! 🙌



The @pirellisport Pole Position in Australia goes to George Russell 💨#F1#AusGPpic.twitter.com/w93SyCZ0YG — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, staccato di poco meno di tre decimi. Un risultato che certifica la competitività della monoposto tedesca su un tracciato impegnativo come l’Albert Park Circuit di Melbourne.

Mercedes in fuga nelle prime qualifiche

Il distacco inflitto dalla pole position al resto del gruppo è l’aspetto più sorprendente della sessione. Il primo degli inseguitori è infatti Isack Hadjar, giovane pilota della Red Bull Racing, che però paga quasi otto decimi dal tempo di Russell.

Un divario che ricorda, almeno per dimensioni, quelli osservati nelle prime stagioni dell’era ibrida, quando le monoposto di Brackley dominavano il gruppo.

Ferrari e McLaren inseguono

Alle spalle delle dominanti Mercedes si forma comunque un gruppo piuttosto compatto. In seconda fila, di fianco a Hadjar partirà Charles Leclerc con la Ferrari. Poco più indietro si trovano le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, insieme all’altra monoposto del Cavallino, affidata alle cure di Lewis Hamilton.

L'aspetto interessante è però il divario tra tutti questi piloti che si contendono il ruolo di anti-Mercedes: tutte e cinque le macchine sono infatti racchiuse in un intervallo di meno di due decimi. Nonostante la relativa compattezza del gruppo inseguitore, il ritardo dal tempo pole position resta significativo e rappresenta un primo segnale da analizzare per il team di Maranello.

Racing Bulls e Audi in top-10

Completano la top-10 le due monoposto della Racing Bulls, con Liam Lawson e Arvid Lindblad, giovane debuttante inglese che si sta ben comportando nel suo weekend d'esordio in Formula 1.

Da segnalare anche il risultato delle Audi, con un Gabriel Bortoleto che conquista la prima presenza in Q3 della storia degli Anelli in F1. Un risultato notevole, ma agrodolce: il pilota brasiliano, che in griglia di partenza precede il compagno Nico Hulkenberg, non ha tuttavia potuto partecipare alla fase finale delle qualifiche a causa di un problema tecnico accusato nel giro di rientro dopo la Q2.

Verstappen ko, weekend difficile per Williams e Aston Martin

Le qualifiche sono subito state compromesse invece per Max Verstappen, protagonista di un testacoda in frenata alla prima curva durante il primo tentativo cronometrato. La sua Red Bull ha perso il posteriore, finendo prima nella ghiaia e poi contro le barriere, causando l’interruzione della sessione con l'esposizione della prima bandiera rossa.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1#AusGPpic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

La seconda interruzione si è invece verificata nei primi minuti della Q3 quando Antonelli è uscito dai box con un ventilatore ancora agganciato alla sua macchina per via di una distrazione dei meccanici al box. L'italiano ha anche rischiato una penalità in griglia per essere stato mandato in pista in condizioni di non sicurezza (l'oggetto è stato infine colpito in pieno dalla McLaren di Norris), ma se l'è cavata soltanto con una multa all'indirizzo del team.

Inizio di stagione complicato anche per Carlos Sainz e Lance Stroll, entrambi impossibilitati a completare un giro cronometrato dopo i problemi emersi già nella terza sessione di prove libere.

Tra le note meno negative per l’Aston Martin c’è almeno il piazzamento di Fernando Alonso, eliminato in Q1 ma comunque davanti ai piloti della Cadillac, Sergio Perez e Valtteri Bottas.

Il programma del GP a Melbourne: attesa per il GP di domenica

Il programma del GP Australia 2026 di F1 prosegue con il momento più atteso, la gara in programma alle 5:00 del mattino italiano, per assegnare i primi punti del Mondiale e rispondere ai tanti interrogativi riguardanti l'affidabilità della power unit e la qualità dello show garantita da questa nuova generazione di monoposto.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Melbourne e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 07/03/2026