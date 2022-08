F1: Alex Albon rinnova con Williams "per il 2023 e oltre". E lui ironizza su Piastri

Come si inserisce la Williams nei giochi di un mercato piloti che si è improvvisamente infiammato dopo la notizia del ritiro di Sebastian Vettel, del passaggio di Fernando Alonso all’Aston Martin e del clamoroso “no” di Oscar Piastri all’Alpine nonostante il comunicato ufficiale del suo arrivo in squadra? Per il momento in nessun modo, sebbene il messaggio social lanciato questa mattina preannunciando un annuncio alle 16.00 di oggi avesse spinto qualcuno a pensare all’ennesima puntata di questa telenovela agostana. L’annuncio c’è stato sì, ma senza alcuna sorpresa visto il rinnovo per il “2023 e oltre” di Alexander Albon con il team inglese.

F1 GP Monaco 2022, Monte Carlo: Alexander Albon (Williams F1 Team)

ALBON SCHERZA Una notizia ampiamente attesa, tanto più dopo che, in Ungheria, il team principal Jost Capito aveva svelato come la Williams avesse a disposizione un’opzione per estendere alle prossime stagioni l’accordo con il thailandese in “prestito” dalla Red Bull. Particolarmente simpatico, tra l’altro, il modo con cui lo stesso Albon ha ufficializzato sui social il rinnovo pluriennale con il team di Grove, ricalcando le stesse parole usate da Piastri nel negare l’accordo con Alpine: “Sono stato informato che, con il mio consenso, la Williams ha pubblicato un comunicato stampa dicendo che guiderò per loro il prossimo anno. È corretto, ho firmato un contratto per il 2023. Guiderò per la Williams il prossimo anno”.

I understand that, with my agreement, Williams Racing have put out a press release this afternoon that I am driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year.



😂 let’s gooo @williamsracing 💪 pic.twitter.com/NNljcXOieE — Alex Albon (@alex_albon) August 3, 2022

LE PAROLE DI RITO “È davvero fantastico poter stare in Williams – spiega poi il thailandese nel comunicato ufficiale del team – per il 2023 e sono impaziente di vedere che risultati potremo raggiungere nella parte restante di questa stagione e nel prossimo anno. La squadra sta spingendo al massimo per progredire e io sono molto motivato a continuare questo percorso di sviluppo e crescita”. “Alex – aggiunge il team principal Jost Capito – è un pilota fantastico e un apprezzato membro della Williams, quindi siamo emozionanti nel confermare la nostra relazione a lungo termine. Ci aiuterà a raggiungere grandi traguardi in futuro, è un grande lottatore e ha dimostrato di essere anche un membro leale della nostra famiglia. Siamo felici che resti con noi e ci dia una base stabile per sviluppare la macchina in questa nuova era”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/08/2022