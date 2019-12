VINCERE (E) PAGA... Vincere un titolo mondiale non ha aspetti solamente positivi, economicamente parlando. O almeno si può pensare così al momento del pagamento della tassa d'iscrizione all'anno successivo, che viene calcolata in base ai guadagni e, dunque, ai punti conquistati nella stagione precedente. Un po' come nella vita di tutti, chi più guadagna più paga, e dunque sono sei anni che la Mercedes sborsa più di ogni altro team. Ma se nelle prime quattro stagioni di trionfi il costo per punto era lo stesso e si attestava sui 6.200 euro, negli ultimi due anni la cifra è lievitata fino a quasi 6.700, e per un team che di punti ne fa una valanga, la situazione diventa onerosa.

PIÙ PUNTI, PIÙ PAGHI La modifica del meccanismo rispetto a quello dell'era Ecclestone è dovuto a Liberty Media, che ha permesso al team di guadagnare di più e, dunque, di pagare una tassa d'ingresso maggiorata e collegata in parte ai punti guadagnati. Dopo il mondiale 2018 la Formula 1 ha trattenuto alla casa di Stoccarda 4,9 milioni di dollari solo per i 739 punti conquistati, più una quota fissa di 556.509$ che porta le tasse totali per la Mercedes a 5.490.821$. La Ferrari, che ai punti deve 2,8 milioni di dollari di spese, pagherà in tutto più di 3,3 milioni di dollari, e la Red Bull quasi 2,9. Nelle due tabelle in questa pagina ci sono tutte le tasse d'iscrizione dei dieci team del Mondiale di Formula 1 2020 e, per quanto riguarda la Mercedes, i punti conquistati negli ultimi sei anni con relativo costo medio per punto.

Le tasse d'iscrizione dei 10 team del Mondiale 2020