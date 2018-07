Autore:

Valerio Colombo

SUPER CANGURO La Red Bull c'è. Proprio come due anni fa, ovvero l'ultima volta che si è corso ad Hockenheim, la scuderia austriaca dimostra di gradire il tracciato tedesco e di poter essere della partita. Nel 2016 a vincere fu la Mercedes con Lewis Hamilton davanti a Ricciardo e Verstappen. E questi tre sono anche i protagonisti della prima tornata di prove libere ma in ordine leggermente diverso, con l'australiano Daniel Ricciardo davanti a Lewis Hamilton di appena 4 millesimi, entrambi a due decimi dallo storico record della pista siglato da Michael Schumacher nel lontano 2004 (1'13"306), quando si correva con motori aspirati V10. Terzo Max Verstappen, a 189 millesimi, anche lui - come i primi due - sfruttando le gomme Ultrasoft.

FERRARI NASCOSTA Quarto è invece arrivato Sebastian Vettel, che paga con la sua Ferrari 271 millesimi dal capofila della mattinata. La buona notizia per Maranello però è che sia il tedesco, che il suo compagno Kimi Raikkonen, sesto, hanno utilizzato solamente la mescola Soft, più dura di ben due step della UltraSoft degli immediati rivali. Da segnalare anche il quinto posto di Bottas, a Sandwich tra le due monoposto rosse, e altri tre motori Ferrari nei primi nove, con Grosjean, Magnussen e Leclerc (anche lui su gomma Soft...) che hanno preceduto la Renault di Nico Hulkenberg. Sfortunato Antonio Giovinazzi, che non appena sceso in pista ha perso il cofano motore ed è stato costretto a rientrare subito ai box, chiudendo alla fine 19° con la Sauber-Ferrari

RISULTATI FP1 GP GERMANIA 2018