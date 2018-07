Autore:

Valerio Colombo

DOMINIO DEI TORI Va in archivio la prima giornata del weekend della Formula 1 in Germania con una doppietta Red Bull. Ricciardo era stato il migliore al mattino, Verstappen lo è al pomeriggio, con il tempo di 1'13"085, nuovo record della pista di Hockenheim (Il precedente apparteneva a Michael Schumacher, 1'13"306 realizzato nel 2004 con la Ferrari motorizzata da un V10). Dietro all'olandese compresi in un decimo e spicci ci sono i due alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

FERRARI ATTARDATA Piccolo campanello d'allarme per la Ferrari, che solitamente al venerdì monta però un motore differente e meno prestante rispetto al resto del fine settimana. Stamattina, con lo svantaggio della mescola, Vettel si era mantenuto vicinissimo ai primi. Al pomeriggio invece il tedesco non ha fatto il salto al quale lo si attendeva con la Ultrasoft, ed è rimasto a circa 2 decimi dal leader Max Verstappen, seguito a stretto giro dal compagno di team Kimi Raikkonen. Dietro di loro altri tre motori Ferrari, quelli delle Haas di Grosjean e Magnussen e quello del sempre sorprendente Charles Leclerc, ottavo con la Sauber.

RICCIARDO VOLANTE Il leader della mattinata, Daniel Ricciardo, non ha invece praticamente cercato la prestazione cronometrica al pomeriggio. L'australiano sarà costretto a partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione della Power Unit sulla sua Red Bull, per cui si è concentrato sul passo gara, facendo vedere peraltro le cose migliori di tutto il lotto. Daniel ha mostrato la capacità di girare sul passo dell'1'17 basso, un ritmo non imitato dagli altri piloti in pista. Domani un elemento che potrebbe rimescolare le carte è il meteo, vista che è attesa un po' di pioggia in concomitanza con le qualifiche.

RISULTATI FP1 GP GERMANIA 2018