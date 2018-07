Autore:

Valerio Colombo

SEB PROTAGONISTA Come sicuramente prevedibile, visto che il pilota tedesco era l'unico top driver presente nella conferenza stampa del giovedì a Hockenheim, dove domenica si svolgerà il Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel è stato il più gettonato dai giornalisti. Il pilota tedesco della Ferrari ha toccato numerosi argomenti, a cominciare da quello più caldo: il possibile approdo di Charles Leclerc al suo fianco al posto di Kimi Raikkonen per la stagione ventura.

È MEGLIO KIMI "Non conosco molto Charles, ma Kimi è nordico e Charles frances... scusate monegasco!" - Esordisce Vettel in conferenza stampa, confondendosi sulla nazionalità di Leclerc - "Per cui credo siano piuttosto diversi. Mi piace Kimi, andiamo d'accordo e non abbiamo mai avuto un problema, anche quando gli sono andato addosso. Siamo molto diretti e gestiamo le cose in modo simile, è bellissimo lavorare con lui e sarei contento di continuare. Credo che Charles in un modo o nell'altro avrà una grande carriera, è giovane e non deve avere fretta, anche se quando sei giovane hai sempre fretta in ogni caso. Non so chi sarà il mio compagno il prossimo anno, non sono decisioni che spettano a me, ma credo che entrambi sarebbero adatti a guidare per la Ferrari."

GP SENZA FUTURO Un altro argomento toccato più volte in conferenza è stato il futuro del GP di Germania, che appare cupo. "Gareggiamo qui temo per l'ultima volta, almeno per un po' di tempo. Sarebbe un peccato perdere una gara così classica" - ha spiegato Seb - "Sono nato a mezz'ora da qui, sarebbe bellissimo poter continuare a correre qui e fare una bella gara domenica. Credo che il problema sia semplice: altre nazioni sono disposte a pagare per tenere un GP, non la Germania, semplicemente perché non arrivano fonti da contea, regione e Paese."

ETERNO RIVALE Nella giornata del rinnovo per due anni di Lewis Hamilton con la Mercedes, era inevitabile che l'argomento non venisse trascurato in conferenza: "Gli faccio i complimenti per il rinnovo, non so perché ci abbia messo così tanto, sembrava tutto così chiaro" - ha dichiarato Vettel tra il serio e lo spiritoso - "Complimenti a parte non mi interessa degli altri piloti, mi interessa sapere dove guiderò io e lo so, come conosco la mia missione e i miei obiettivi. Le Mercedes sono state più veloci nelle ultime gare ma non a Silverstone, dove eravamo sullo stesso livello grazie agli aggiornamenti, speriamo che funzionino anche qui. Sostanzialmente abbiamo un'ottima macchine e il potenziale per renderla ancora migliore."

TIFOSI NON MOLLATE Infine Sebastian Vettel ha lanciato un appello ai suoi tifosi. "Purtroppo il mondiale di calcio non è andato bene per noi, ma spero che i tifosi tedeschi non abbiano buttato via le bandiere e le possano utilizzare domenica, come spero che, visto che avranno risparmiato un po' di soldi per i barbecue, possano venire qui a farli. Se ci sarà la possibilità di lottare per vincere, voglio vincere. Se la mia vittoria dovesse anche contribuire a mantenere vivo il Gran Premio di Germania per il futuro sarebbe bellissimo."