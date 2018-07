Autore:

Valerio Colombo

LEWIS VS SEB Non è ancora iniziato il weekend del Gran Premio di Germania, previsto per domenica prossima a Hockenheim che, come d'abitudine, con i tradizionali 12 giorni d'anticipo, sono state rese note le mescole per il Gran Premio d'Ungheria, che seguirà a stretto giro quello tedesco. E se a Hockenheim Vettel e Hamilton si marcheranno da vicino anche nella scelta delle gomme, in Ungheria i due saranno su strategie probabilmente diverse.

AZZARDO MORBIDO Le mescole che la Pirelli porterà all'Hungaroring sono Medium, Soft e Ultrasoft, ma la scelta di tutti i piloti è nettamente sbilanciata a favore delle gomme più morbide. I due team più conservativi saranno Mercedes e Red Bull, uniche ad aver scelto di portare "solo" sette Ultrasoft, mentre le Renault oseranno con ben dieci Ultrasoft su tredici gomme a disposizione. La Ferrari si colloca un po' nel mezzo, con Vettel e Raikkonen con rispettivamente 9 e 8 Ultrasoft, 3 Soft ciascuno e 1 e 2 Soft.

LEWIS SOFT La Mercedes risponde con lo stesso numero di Medium (1 e 2 per Hamilton e Bottas) ma con più Soft (ben 5 per il campione del mondo, quattro per il finlandese). Scelta identica per Ricciardo e Verstappen con 2 Medium, 4 Soft e 7 Ultrasoft. La scelta più gettonata è 2-3-8, fatta dal già citato Raikkonen ed emulata anche da Perez, Ocon, Gasly, Magnussen, Alonso e Vandoorne. Di seguito le scelte complete nel tweet della Pirelli.