Autore:

Simone Dellisanti

GP TEDESCO Con il Gran Premio di Germania 2018 la Formula Uno si sposta sul Circuito di Hockenheimring per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Silverstone vinto dalla Ferrari di Vettel. La sfida si riaccende a partire da venerdì 20 luglio con le prove libere fino a domenica 22 luglio, al termine del Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

UN PO' DI STORIA La prima edizione del GP di Germania risale addirittura al 1926, ma fu solo quella del 1951 che venne ritenuta valida per il Mondiale di Formula 1: all’epoca si correva sul difficile, lungo e insidioso circuito del Nurburgring Nordschleife, il quale nel 1976 fu teatro di quello spaventoso incidente accaduto a Niki Lauda, che si schiantò contro le rocce della curva Bergwerk. In seguito a questo dramma, la gara tedesca si spostò nel Tempio della Velocità di Hockenheim, che rimase sede privilegiata fino a metà degli anni 2000 nonostante il grande rinnovamento della pista del 2002 che comportò l’eliminazione dei lunghi rettilinei che la caratterizzavano.

TRA LE FORESTE TEDESCHE Il circuito di Hockenheim è una pista situata nei pressi dell’omonima cittadina nel nord del Land Baden-Württemberg, e nel suo layout originale aveva una configurazione molto lunga ed estremamente veloce, che passava in mezzo ai boschi e alle foreste della Germania. Negli anni ‘70, però, la sua lunghezza complessiva fu ridotta a poco meno di 7 km e presentava dei lunghissimi rettilinei che gli hanno permesso di ottenere la fama di “Tempio della Velocità”. All’inizio degli anni 2000, però, i piani alti della Formula 1 ne hanno stravolto il layout, riducendolo agli attuali 4,574 km per 17 curve dal momento che i tratti boscosi non permettevano un’esposizione sufficiente di cartelli pubblicitari e perché si riteneva più efficace un GP più corto ma con un maggior numero di giri.

FATTI SALIENTI Dopo una breve pausa di un anno, quindi, il circuito di Hockenheim è pronto a tornare nel calendario iridato del Mondiale di Formula 1 2018. Quali sono i fatti salienti? Il pilota più vincente è Michael Schumacher con quattro successi all’attivo, mentre il Costruttore che ha dominato la scena su questo tracciato è la Ferrari, con ben 21 vittorie in bacheca.

GLI ORARI TV Di seguito tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire il Gran Premio d'Inghilterra in TV, in diretta su SKY Sport F1 o in differita su TV8.