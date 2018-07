Autore:

Simone Dellisanti

SI, SEB! Sebastian Vettel conquista la pole position nel Gran Premio di Hockenheim con la sua Ferrari, mentre Lewis Hamilton è costretto a spingere la sua Mercedes a bordo pista dopo una rottura meccanica, al termine della Q1. Domani l'inglese partirà dalla 14esima posizione disponibile sulla griglia di partenza. E' un vero disastro per Hamilton. Una gioia immensa per Vettel. Questo è il sunto delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018, la pista di casa di Sebastian Vettel, alfiere della Scuderia Ferrari.

LA LOTTA Sebastian Vettel è apparso in splendida forma, galvanizzato dal suo pubblico che a suon di grida e incitamenti a ogni suo passaggio sulla pista tedesca, l'ha spinto a spremere sempre di più la Ferrari SF71H, fino alla conquista della pole position. Dietro di lui si accasa sulla griglia di partenza, Valtteri Bottas. Il pilota finlandese della Mercedes, fresco di rinnovo con il team a Tre Punte, è pronto a dare fastidio al Cavallino Rampante alla partenza di domani. In seconda fila ecco il redivivo Kimi Raikkonen con la Ferrari che domani dovrà scattare al fianco dell'impetuoso Max Verstappen su Red Bull. Quinto e sesto tempo per le Haas motorizzate Ferrari con al volante Kevin Magnussen e Romain Grosjean che hanno dimostrato quanto i motori Ferrari siano performanti sul tracciato dell'Hockenheimring.

RIMONTA DIFFICILE Oltre a Hamilton, domani sarà una giornata di rimonta anche per il buon Daniel Ricciardo che, con la sua Red Bull, è stato eliminato nella Q2. Appuntamento a domani dunque, alle 15.10 prenderà il via il Gran Premio della Germania 2018.

CLASSIFICA QUALIFICHE