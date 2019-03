Autore:

Simone Dellisanti

ULTIMO BATTITO L’ultima prova del Campionato Italiano Rally, il Rally Tuscan Rewind è in programma dal 22 al 24 novembre e proporrà come consuetudine la location esclusiva di Montalcino, nelle armoniose campagne del senese. La sfida si svolgerà su percorsi sterrati di alto livello tecnico e carichi di storia sportiva iridata. Il palcoscenico ideale per l'ultima 'battaglia' del Cir, viste anche le ultime avvincenti sfide del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT).

IL PERCORSO Il rally, avrà gli scenari esclusivi della provincia senese, attraversando i comuni di Montalcino e Buonconvento e gran parte delle strade della provincia di Siena, proponendo un percorso che si ispira alla tradizione. Una tradizione “mondiale”, visto che le strade utilizzate sono state teatro, negli anni ottanta e novanta delle più accese sfide del Campionato del Mondo Rally.