Xiaomi SU7 Ultra Extreme, nuove foto senza veli: punta al record al Nürburgring

Xiaomi sta preparando qualcosa di speciale. Da un po' di tempo al Nürburgring stanno girando prototipi di una versione più estrema della SU7 Ultra caratterizzata da un'aerodinamica molto più elaborata. Abbiamo visto diverse foto spia dell'auto ma, adesso, sono arrivati nuovi scatti che mostrano la sportiva elettrica senza alcun camuffamento. La casa cinese dovrebbe puntare al nuovo record su giro per le auto elettriche di serie con questo modello. Il fatto che la vettura abbia perso il camuffamento è un indizio che potrebbero essere già iniziati i tentativi per battere la Porsche Taycan Turbo GT Manthey.

Ne sapremo certamente di più prossimamente. Intanto le nuove foto permettono di apprezzare meglio le novità aerodinamiche della SU7 Ultra che qualcuno ha già ribattezzato SU7 Ultra Extreme.

Maxi ala posteriore

L'elemento più evidente che caratterizza la sportiva e che la differenzia dalla SU7 Utra che già conosciamo è la grande ala posteriore che sembra inoltre includere una sezione mobile che potrebbe supportare un sistema attivo di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) per diminuire la resistenza aerodinamica sui rettilinei ad alta velocità.

Xiaomi SU7 Ultra spy shot

Tra le altre novità più evidenti notiamo il nuovo e più grande splitter anteriore oltre a elementi aerodinamici aggiuntivi sui bordi del paraurti, minigonne laterali riviste e prese d'aria sopra le ruote anteriori. Il prototipo conserva il sensore LiDAR montato sul tetto e le pinze dei freni gialle.

Ci sono anche novità di motore? Al momento non lo sappiamo ma per Xiaomi non dovrebbe essere un problema dare un ulteriore extra di potenza per rendere la sportiva ancora più veloce.

Xiaomi SU7 Ultra spy shot

Xiaomi SU7 Ultra, le specifiche attuali

Già adesso, l'attuale Xiaomi SU7 Ultra dispone di specifiche tecniche di altissimo profilo. La vettura può infatti contare su di un raffinato powertrain composto da 3 motori elettrici in grado di poter erogare complessivamente 1.138 kW (1.547 CV) e 1.770 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria CATL Qilin 2.0 da 93,7 kWh che offre un'autonomia dichiarata CLTC di 630 km. Xiaomi non ha ancora annunciato specifiche, prezzi o una data di lancio ufficiale per il modello aggiornato. Si parla genericamente del 2027 ma è possibile che prima arrivi una sorpresa con il nuovo record al Nürburgring per le auto elettriche di serie.

Fonte: CarNewsChina

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