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Fantacalcio, arrivano le novità Volkswagen: highlights e news personalizzate

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16 ore fa - Fantacalcio, Volkswagen porta due novità nell’app dalla stagione 2026/27

La nuova Tribuna Volkswagen permetterà ai fantallenatori di rivedere gli highlights delle partite concentrandosi sugli episodi dei calciatori della propria rosa e degli avversari
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Fantallenatori c'è una notizia per voi targata Volkswagen. La casa automobilistica ha infatti annunciato una partnership con Lega Calcio Serie A, Fantacalcio che, dalla stagione 2026/2027, porterà nell’App Leghe Fantacalcio Serie A due novità per rendere l’esperienza dei fantallenatori ancora più coinvolgente e personalizzata.

Arriva la Tribuna Volkswagen

Si chiama così una nuova sezione attraverso la quale gli utenti potranno vedere gli highlights di tutte le partite di Serie A e seguire da vicino tutti i momenti decisivi del campionato. Tuttavia, per la prima volta la visione degli highlights sarà costruita anche attorno alla propria rosa Fantacalcio.

Questo significa che i fantallenatori potranno accedere alle clip degli episodi calcistici e fantacalcistici più rilevanti che hanno coinvolto i calciatori della propria rosa e di quella del proprio avversario.

Parliamo di gol, assist, rigori segnati o parati, reti subite, espulsioni e tutti gli altri eventi capaci di incidere sulla prestazione e sul loro voto, live e finale.

Volkswagen fa sapere che i contenuti saranno ordinati per singolo calciatore, consentendo agli utenti di rivivere, episodio per episodio, l’intera prestazione dei propri calciatori e di quelli del proprio avversario di Lega, a partire dalle 24 ore successive al termine del match disputato dallo specifico atleta.

Questa novità andrà così a completare le informazioni già disponibili nell’app, come Voti live, voti finali, fantavoti e pagelle.

Un'informazione personalizzata

Le novità non sono però finite. Già perché la Sala Stampa dalla stagione 26/27 sarà powered by Volkswagen.

Questa sezione funziona proprio come un vero e proprio addetto stampa. Infatti, raccoglie in un unico spazio notizie, aggiornamenti e articoli dedicati esclusivamente ai calciatori presenti nella rosa dell’utente. In questo modo, ogni fantallenatore potrà conoscere rapidamente le condizioni dei propri giocatori e restare aggiornato su tutte le informazioni più rilevanti in vista delle partite successive. Non un flusso generico di notizie, ma una selezione vera e propria, costruita intorno alla propria Fantasquadra.

Grazie alla partnership con Volkswagen, gli utenti dell’App Leghe Fantacalcio Serie A potranno quindi monitorare i calciatori della propria rosa, ricevendo aggiornamenti mirati su di loro e vedendo i momenti più importanti delle partite.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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