Autore:

Lorenzo Centenari

TUTOR IS BACK È un risveglio lento, intermittente, ma proprio per questo, ancor più angosciante. Gli italiani partono per le vacanze e il tutore della legge torna a svolgere il proprio lavoro. I nuovi Tutor sono ancora funzionanti a macchia di leopardo, ma in estate il network moltiplicherà la propria sorveglianza. Delle circa 30 monitorate per il ponte di Pasqua 2019, le tratte di autostrada sotto il controllo dell'occhio elettronico sono nel frattempo cresciute fino a quota 37. E non è finita qui. Prima di luglio, il Tutor tornerà a vederci anche su un tratto molto, molto frequentato...

A4 SOTTO LA LENTE Ricapitoliamo. Oggetto ormai più di un anno fa di una sentenza più unica che rara, i dispositivi Tutor vennero dapprima spenti in toto, per poi a poco a poco riattivarsi a spizzichi e bocconi. Una tranche di Tutor dopo l'altra, fino alla cifra di 37 tronconi autostradali conteggiati ora a inizio estate. Alleghiamo in calce all'articolo il documento della Polizia Stradale con l'elenco completo delle tratte. Per comodità, qui riportiamo le coordinate degli ultimi itinerari sui quali è ritornata la corrente. Attenzione, dopo oltre un anno torna sotto Tutor anche l'Autostrada A4...

A1 MILANO NAPOLI

Allacciamento A1 per Roma Sud - Colleferro (km. 579,7 - 589,1)

San Vittore - Caianello (km. 675,9 - 696,7)

A1 NAPOLI - MILANO

Reggio Emilia - Parma (km. 139,2 - 113,2)

A5 TRAFORO MONTE BIANCO

Direzione Francia

A5 TRAFORO MONTE BIANCO

Direzione Italia

A56 TANGENZIALE DI NAPOLI



Agnano - Fuorigrotta (km. 6,6 - 9,6)

Arenella - Capodimonte (km. 15,3 - 17,3)

Camaldoli - Vomero (km. 13,2 - 11,4)

Fuorigrotta - Agnano (km. 9,8 - 8,1)

!!!A4 VENEZIA - MILANO (DA FINE GIUGNO 2019)!!!

Dalmine - Cavenago