Autore:

Lorenzo Centenari

FUGA DA ALCATRAZ Il caldo che stordisce, le città come prigioni. E il mare come via per la salvezza. Primo fine settimana di luglio e primo vero episodio di un esodo a puntate che raggiungerà il picco del pathos nei weekend della prima metà di agosto. Tra macchinose operazioni di imbarco, teneri litigi coniugali da stress prevacanziero e le ultime sessioni di crossfit per limare altri millimetri di adipe, una sbirciatina alle previsioni del traffico non fa mai male. O volete che partner, figli ed amici, durante il tanto meritato viaggio, vi rimproverino con il classico e fastidiosissimo "te l'avevo detto"? Di imboccare un'altra strada, ovviamente.

TOTO-CODE Il calendario diramato dalla Polizia Stradale assegna ad ogni giorno del mese, distinguendo tra mattina e sera, un colore differente a seconda del grado di rischio ingorghi. Il weekend del 6-7 luglio è tutto sommato ancora a tinte chiare: salvo circostanze eccezionali, sulla rete autostradale sabato 6 il flusso del traffico sarà complessivamente intenso (bollino giallo), ma non ancora particolarmente critico. Idem per la prima parte della giornata di domenica 7, mentre al pomeriggio ecco aumentare in maniera sensibile la possibilità di code da rientro (bollino rosso), specie in prossimità delle grandi città come Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli.

NOTTE ROSA, ALLERTA ROSSA Osservata speciale è l'autostrada A14 Bologna-Taranto in prossimità della Riviera romagnola: la tradizionale Notte Rosa attirerà turisti come le api al miele lungo tutto il litorale appartenente alle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini e Pesaro Urbino. Il divieto di circolazione ai mezzi pesanti in vigore dalle 8 alle 16 di sabato 6 luglio e dalle 7 alle 22 di domenica 7 luglio aiuterà in parte a snellire il serpentone. Attenzione ai Tutor, che proprio sulla A14 sono regolarmente in funzione. E poi prudenza, sobrietà, idratazione, concentrazione. Altre dritte? Consulta il nostro speciale "scansacode".