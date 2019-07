Autore:

Giulia Fermani

TRAFFICO NON TI TEMO Luglio è iniziato, le scuole sono chiuse, il momento di mettersi in auto per raggiungere le mete di villeggiatura si avvicina a grandi passi. Per evitare brutte sorprese, però, è opportuno mettersi in viaggio con intelligenza. Come fare per evitare di rimanere incastrati in imbottigliamenti da girone dantesco? Semplice, consultare le previsioni del traffico è un ottimo inizio.

GIORNI E ORARI CRITICI Munitevi di evidenziatore e iniziate pure a segnare i venerdì e le domeniche: secondo le previsioni di Viabilità Italia sarà bollino rosso nei week-end di luglio. Prevedibile, penserete voi, ma è sempre meglio avere qualche certezza in più prima di mettersi al volante. Secondo le prime previsioni sul traffico estivo, le giornate peggiori saranno le domeniche 14, 21 e 28 luglio, insieme a sabato 27 luglio. Possibili criticità sono evidenziate anche per domenica 7 luglio e lunedì 26 luglio. Tirando le prime somme, chi ha in programma di mettersi in auto il week end dal 26 al 28 luglio è bene che presti particolare attenzione - o che ci ripensi.

IL CALENDARIO COMPLETO:

SEMPRE INFORMATI Sul suo sito internet la Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti le modalità per ricevere notizie sempre aggiornate sul traffico:

- I canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo RAI

- l'applicazione "VAI" (Viabilità Anas Integrata), che riporta lo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas, e il numero unico 800.841.148

LA SICUREZZA Nelle nostre guide vi abbiamo fornito consigli utili per viaggiare in tutta sicurezza con i vostri animali domestici e con i vostri bambini. Vi abbiamo anche messo in guardia su cosa controllare prima di mettervi in viaggio su due ruote. Ricordate, però, che anche voi siete importanti per viaggiare in tutta sicurezza: non rinunciate a una sosta se vi sentite stanchi, non dimenticate di prestare sempre attenzione alla guida e non lasciatevi distrarre da smartphone o altro. Ricordate di indossare sempre la cintura e di farla indossare anche ai vostri passegeri: si, compresi quelli sui sedili posteriori.