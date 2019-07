Autore:

Lorenzo Centenari

LAST MINUTE Chi programma il fine settimana con tempismo, o addirittura l'intera estate (per non dire la propria intera vita), e chi invece, per carattere o necessità, adotta una filosofia diversa. E improvvisa. Non sai che fare nel weekend? Niente di cui vergognarsi, anzi. Pianificando di trimestre in trimestre le proprie gite o vacanze, si corre il rischio di lasciarsi sfuggire occasioni uniche. Quelle che invece, chi resta alla finestra fino all'ultimo può cogliere con entusiasmo. Sabato 13 e domenica 14 luglio, l'estate entra nel vivo e le alternative fioccano.

AUTO TURISMO Il nostro mestiere è quello di scrivere e parlare di auto e moto. Ma ogni tanto, anche di condividere proposte di destinazioni da raggiungere, in auto o in moto. Dopotutto, fu il principio che adottò Michelin con la sua celebre Guida gastronomica: vi diamo le gomme per spostarvi, ora vi diciamo dove sostare per un pasto di buona qualità. Quindi: indecisi su che fare il fine settimana? Di ogni weekend, ecco una personalissima selezione di cinque tra le mete e le manifestazioni che a nostro avviso meritano un pensiero. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, in città o in luoghi di villeggiatura. Per deliziare il palato, oppure la vista.

1. AI PIEDI DEI FARAGLIONI Da venerdì 12 a domenica 14 luglio ad Aci Trezza si festeggia la 30esima edizione della tradizionale Sagra del Pesce Spada. Presso lo Scalo di Alaggio saranno installate tre grandi griglie dove sarà cucinato, dalle mani di esperti cuochi del posto, tanto buon pesce pescato nei giorni precedenti dalle spadare trezzote. Sulla scia del successo degli anni passati, in programma anche la mostra esposizione dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, evento incorniciato dallo splendido scenario del Lungomare dei Ciclopi e dall’incantevole sfondo della marineria con l’Isola Lachea e i faraglioni dei Ciclopi.

2. ANTICHI ROMANI Meta ambita sia per gli svariati chilometri di spiagge, sia per la sua parte storico-culturale, Fano è una città romana fino al midollo. Nel mese di luglio gli abitanti si svestono così dei propri abiti civili e indossano quelli di 2.000 anni fa, dando vita a Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari. La manifestazione (8-14 luglio) riporta ai fasti romani la cittadina marchigiana grazie ad oltre 500 figuranti, decine di accampamenti civili, sfide e la storica corsa delle bighe, che si disputa di fronte al suggestivo Arco d’Augusto, proprio nel centro città. Per sette giorni, residenti e turisti convivono con le ronde dei legionari e assistono alle dispute tra le 4 fazioni (Cinghiale, Lupo, Delfino e Volpe) che dividono la città nella grande arena di sabbia.

3. CRUDO, MON AMOUR L'estate vi mette appetito? Per l'intera giornata di domenica 14 luglio, nel suggestivo borgo valdostano di Saint-Rhemy i buongustai potranno visitare uno stabilimento di produzione dello squisito Jambon. Conoscendone i segreti, partecipando a degustazioni guidate, scoprendo gli abbinamenti e i sapori da coniugare con il gusto speciale del Jambon de Bosses DOP.

4. PESCE, CHE PASSIONE Da 82 anni a questa parte, a Chioggia il mese di luglio fa rima con Sagra del Pesce, la festa dedicata ai sapori del mare e della laguna, e alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. Un appuntamento storico in questa cittadina legata a doppio filo al mare Adriatico, che torna quest’anno dal 12 al 21 luglio proponendo le migliori ricette a base di prodotti ittici locali da gustare negli stand gastronomici che abbelliranno Corso del Popolo, la principale via del centro storico. Dal pesce in “saore” alla frittura mista, dalle vongole e le cozze in “cassopipa” alle sogliole ai ferri, fino ai fasolari gratinati e alle grigliate miste di pesce dell’Adriatico, gli amanti della cucina di mare avranno davvero l’imbarazzo della scelta. E tra una portata e l’altra, anche spettacoli teatrali, musicali e cabaret.

5. S'ESTATE IN CITTÀ Weekend a Milano? Perché non coltivare il proprio lato artistico e visitare la mostra dedicata a Roy Lichtenstein, in scena al Mudec fino all'8 settembre. Per chi ha un'anima Pop, "Multiple Visions" è un evento da non perdere. Sono circa 100 le opere esposte del maestro americano della pop art, tra prints di grande formato, sculture, arazzi. Il suo stile, riconoscibile al primo sguardo, racconta un mondo allo stesso tempo gioioso e drammatico. Il ritratto di un'epoca, ma anche un'analisi molto (molto) legata all'attualità.