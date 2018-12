Autore:

Lorenzo Centenari

OCCHIO ALLE FESTE Alzare il piede, please. Non sia mai che voi scrivete la letterina a Babbo Natale, e lui risponde recapitando sotto l'alberello una raccomandata. Rischio multe più elevato, per gli Speedy Gonzales da casello a casello, da quando (11 dicembre) Autostrade per l'Italia ha riattivato l'interruttore di altri 9 dispositivi Tutor. Ora fanno 31: dopo la sentenza dello scorso 10 aprile 2018 e il conseguente spegnimento il 20 aprile della rete nazionale, il 27 luglio era scattata una campagna esperimento con la riaccesione di 22 postazioni, equipaggiate di apparecchi di nuova generazione (nome in codice, SICVe-PM). A poco a poco torna la corrente sull'intero Tutor-network, meglio non farsi sorprendere proprio alle soglie delle feste natalizie. Di seguito, l'elenco completo dei Tutor attivi in autostrada: in grassetto, gli ultimi aggiuntisi alla (minacciosa) compagnia. Non avrete più scuse.

A1 MILANO - NAPOLI

Badia (Variante di Valico) - Firenzuola (Variante di Valico) (km 19 - 27,65)

Orte - Caserta Nord (km 489,9 - 732,8)



A1 NAPOLI - MILANO



San Vittore - Pontecorvo (km 680,5 - 661,8)

Colleferro - Valmontone (km 596 - 589,2)

Allacciamento Roma Nord - Orte (km 529,1 - 493,9)

Firenzuola (Variante di Valico) - Badia (Variante di Valico) (km 27,62 - 18,89)

Reggio Emilia - Campegine (km 139,8 - 125,8)

A7 GENOVA - SERRAVALLE

Busalla - Isola del Cantone (km 114,1 - 104,8)

A10 SAVONA - GENOVA

Albisola - Celle Ligure (km 38,7 - 33,89)

A10 GENOVA - SAVONA

Celle Ligure - Albisola (km 31,59 - 36,05)

A13 BOLOGNA - PADOVA

Bologna - Ferrara Sud (km 6,5 - 32,3)

A14 BOLOGNA - TARANTO

Faenza - Forlì (km 63 - 80,3)

Cesena - Rimini Nord (km 98,2 - 115,8)

A14 TARANTO - BOLOGNA

Valle del Rubicone - Cesena (km 112,2 - 101)

Forlì - Allacciamento Ravenna Sud (km 82,6 - 58,9)

A16 NAPOLI - CANOSA

Monteforte Est - Avellino Ovest dir. Est (km 36,05 - 40)

A16 CANOSA - NAPOLI

Monteforte dir. Ovest - Baiano dir. Ovest (km 36,05 - 27,65)

A26 GENOVA VOLTRI - GRAVELLONA TOCE

Masone - Broglio (km 14,3 - 21,6)

A26 GRAVELLONA TOCE - GENOVA VOLTRI

Masone - Massimorisso (km 16,2 - 7,3)

A30 CASERTA - SALERNO

Bivio A30/A1 - Nola (km 1,85 - 17,2)

Sarno - Nocera (km 34,4 - 38,4)

A30 SALERNO - CASERTA

Sarno - Palma Campania (km 38,3 - 32,1)