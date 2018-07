Autore:

Lorenzo Centenari

TUTOR ALLA RISCOSSA Si sono fatti desiderare (è solo un modo di dire), ma alla fine sono tornati. Più precisi, più tecnologici, più determinati di prima. Tutor 2 - La Vendetta. Domani venerdì 27 luglio è il giorno in cui rassegnarsi a sollevare il piede dall'acceleratore, e tornare a guidare entro i limiti di velocità. Pena, una salassata da sommarsi alla spesa per le tanto agognate vacanze. Finita la pacchia: da domani l'occhio elettronico della Polizia Stradale torna a sorvegliare le autostrade. E lo farà in maniera ancor più attenta: i nuovi Tutor vedono fin dentro al cuore degli automobilisti.

ESODO SOTTO SORVEGLIANZA Le prime 25 coppie di Tutor, nome in codice SICVe-PM, verranno accese lungo le tratte più frequentate dai vacanzieri, e non è un caso che la riattivazione coincida proprio col primo esodo estivo da bollino rosso. Ma dove sono, più precisamente, i nuovi apparecchi? Tra le prime tratte autostradali interessate figurano la A1 Milano-Napoli (con variante di valico), la A10 Genova-Ventimiglia, la A14 Adriatica, la A16 Napoli-Canosa, la A24 Roma-Teramo e la A25 Torano-Pescara. A poco a poco, le aquiline pupille digitali orienteranno il proprio sguardo anche su altri segmenti.

NON GLI SFUGGE NIENTE Sostituiti i precedenti perché dichiarati fuorilegge dalla nota sentenza dello scorso aprile, i Tutor di nuova generazione saranno (quasi) infallibili. La sofisticata tecnologia PlateMatching che li comanda è infatti in grado di scansionare e di trasmetterle le immagini in maniera più veloce, inoltre ad essere fotografato sarà l'intero veicolo, e non più solo la targa. Questo annulla o quasi le probabilità di confondere due vetture in transito in un determinato tratto autostradale in un breve e ben determinato arco temporale. Il margine di errore, comunicano i produttori, non oltrepassa l'1%.

IL CASO È CHIUSO, ANZI NO A tutti gli italiani in partenza per il mare, specie quelli amanti della velocità: occhi aperti e piede leggero, il Grande Fratello autostradale è di nuovo in cabina di regia. Contemporaneamente, la telenovela prosegue: l'imprenditore toscano proprietario del precedente brevetto, che nel 2006 fece ricorso, e che 12 anni dopo ha visti riconosciuti i suoi diritti, non molla la presa e torna alla carica. Anche la tecnologia dei nuovi Tutor sarebbe a suo avviso una fotocopia della propria. In tribunale la battaglia prosegue, ma a noi questo al momento non riguarda. A noi ora conviene concentrarci sulla strada, e sul tachimetro.