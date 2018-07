Autore:

Marco Congiu

ZERO DARK THIRTY L'ora più buia, ci viene da dire. Non si sa ancora quando verranno riaccesi I famosi Tutor, Il sistema di rilevazone della velocità messo fuorilegge lo scorso aprile per aver copiato – secondo la sentenza della Cassazione – un brevetto appartenente ad una società toscana, la Craft Prima. La data del 25 luglio indicata inizialmente come incipit del Tutor 2.0 è stata smentita. E adesso?

COPIA INCOLLA Il nuovo sistema che dovrebbe sostituire il Tutor, chiamato SICVe PM, non nasce sotto una buona stella. Sono già molteplici I filoni di indagine che vedono la contraffazione di diversi brevetti del nuovo sistema, sia lato software che hardware. Per il 25 luglio, quindi, è stata categoricamente smentita una sua possibile attivazione anche in via del tutto sperimentale.

COME FUNZIONA All'atto pratico, il nuovo sistema SICVe PM funziona in maniera simile a quello dei Tutor: al passaggio dell'auto ne viene letta la targa e l'orario di transito, calcolando la velocità media dopo il transito sotto la porta successiva. Se la velocità eccede i 130 km/h, scatta la multa.