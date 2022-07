Formula E? No, Formula Smart! ForTwo e-Cup il monomarca del momento?

L'elettrica perché è più sostenibile, l'elettrica perché è ancor più piacevole in città e non solo, l'elettrica perché - ora è certo - in pratica ci verrà imposta. Ma l'elettrica ha un mare di limiti: dal prezzo alla ricarica, passando per l'autonomia. D'accordo, la rivoluzione non è un atto del tutto spontaneo. A meno che tu non accetti di mettere in discussione le tue convinzioni, e di sforzarti di studiare la filosofia che è alla radice della transizione. Potresti uscire da questo processo con una visione tutta nuova. Datti la chance di assistere a una tappa della Smart EQ ForTwo e-Cup, non te ne pentirai.

CLASSE REGINA Smart EQ ForTwo e-Cup è il nome di una serie monomarca con il quale il grande pubblico non ha forse ancora maturato grande familiarità, ma il cui destino è indubbiamente quello di allargare il proprio spettro di influenza sulla scena nazionale motorsport. Si avvale della partnership tecnica di Free2Move eSolutions, la società - in orbita Stellantis - specializzata in prodotti e servizi di ricarica pubblica e privata, e si fregia del titolo di primo campionato turismo al mondo dedicato a una vettura elettrica, guadagnandosi anche l'omologazione come Campionato Italiano Velocità Energie Alternative sotto l'egida ACI Sport. Vivere un weekend di gara dal di dentro è un'emozione assai particolare. Un'emozione che può trasformarsi in vero amore. Non ci credi? Clicca Play e riassapora gara-2 del round andato in scena al ''Riccardo Paletti'' di Varano Melegari (il terzo stagionale) lo scorso weekend...

FORMULA MAGICA Varano sancisce il primo successo di Angelo Lombardo della Delta Motors, mentre in gara-1 a vedere per primo la bandiera a scacchi è Giuseppe de Pasquale (RStar Palermo). Per la cronaca, prossima tappa il 3-4 settembre a Imola. Ma non è dell'aspetto agonistico (non solo) che qui si intende concentrare l'attenzione. Semmai, a rivestire di magia ogni appuntamento della Smart EQ ForTwo e-Cup è la speciale convivenza di due mondi. O meglio, tre. Il sottobosco delle corse in auto per ''gentleman driver'', ambiente di passione genuina e spirito competitivo sano, quale che sia la tipologia delle vetture. Il mondo, inoltre, della propulsione elettrica, alimentazione che ha già dimostrato di potersi declinare in chiave racing senza far rimpiangere - per certi aspetti, oltrepassare - le performance dei motori a scoppio. Il mondo, infine, dell'elettrico per tutti. Ecco il segreto.

VEDI ANCHE

MY SMART La Formula E? Alto livello tecnologico e sportivo, ma anche un netto feeling di distanza con l'elettrico che puoi guidare pure tu. Fatta eccezione per le ovvie modifiche al cockpit di guida, trasformato in abitacolo da mini-auto da corsa, a sistemarsi in griglia di partenza sono Smart EQ ForTwo di serie, esattamente come quelle che acquisti in concessionaria e con le quali ti destreggi - a meraviglia - nella giungla cittadina. Niente interventi al powertrain, né a batterie, né a propulsore: 81 cv di potenza, 17,6 kWh di capacità energetica, quindi accelerazione 0-100 km/h in 11,6 secondi, velocità massima 130 km/h, autonomia di guida di 125-135 km. Sufficienti per il commuting urbano, ma anche per una decina di giri di pista col pedale destro a fondo corsa dal primo all'ultimo ''lap''. E la ricarica? Come ricarichi le Smart EQ tra le qualifiche e il giorno di gara, e poi tra gara-1 e gara-2?

E-SOLUTIONS Lo fai come faresti se una Smart, anziché sotto un tendone allestito nel paddock, tu la posteggiassi nel garage di casa, o anche in una piazzola di sosta di ricarica pubblica. Con le wallbox messe a disposizione da eSolutions (e ce ne sono di tutti i tipi e con una marea di servizi accessori: dalla più semplice easyWallbox fino a 7,4 kW per la ricarica domestica, al portfolio ProWallbox, con potenze fino a 22 kW, per le esigenze più professionali), fare il ''pieno'' è un gioco da ragazzi.

SILENZIO, SI CORRE Condividere un weekend di gara con l'allegra compagnia della Smart EQ ForTwo e-Cup è l'esperienza che più di ogni altra è in grado di avvicinare l'automobilista comune all'ancora in parte misterioso (e insidioso) pianeta dell'elettrificazione spinta. Tecnologia ma anche giovinezza ed entusiasmo tutti umanii. L'adrenalina alle stelle, ma filtrata dalla ricerca della sostenibilità: no CO2 dagli scarichi, nessun rumore se non quello del rotolamento delle gomme. Il silenzio dei motori che contrasta con il battito cardiaco dei piloti e degli spettatori. Un silenzio surreale. Ma che se ascoltato per un giorno intero, darà dipendenza.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/07/2022