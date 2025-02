Porsche, l'Italia è un'isola felice. Tutti i numeri di un 2024 record

In controtendenza rispetto ai mercati globali, Porsche Italia nel 2024 registra cifre in crescita. Sai qual è il modello più venduto?

Gestire una transizione è uno sforzo epocale. Se ti chiami Porsche, il coefficiente di difficoltà raddoppia.

Porsche nel mondo chiude il 2024 con vendite in calo (-3%). Porsche Italia chiude il 2024 con vendite in crescita. Su scala nazionale, la transizione procede serena.

Nel 2024 Porsche Italia non solo registra cifre in crescita. Nel 2024, Porsche Italia stabilisce un nuovo record proprio. Un monte di 8.223 unità consegnate coincide con un incremento del +8% rispetto al 2023, ma anche col miglior risultato di sempre.

La performance 2024 consolida così il mercato italiano come il terzo mercato in Europa per il brand.

Porsche Italia, un 2024 da record

“Orgogliosi di celebrare il nostro 40° anniversario con il record di vendite. È un traguardo che dimostra sia la forza della nostra offerta, sia il successo di una rinnovata Client Experience”, dichiara Pietro Innocenti, Amministratore Delegato Porsche Italia.

Secondo il marchio della Cavallina, il successo è frutto di una strategia basata su due elementi chiave:

una gamma quasi completamente rinnovata, con il debutto delle nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan;



un ecosistema di touchpoint integrati, mirato a migliorare l’esperienza del cliente, sia online che nei punti vendita fisici.



PORSCHE ITALIA, TUTTI I NUMERI 2024

Porsche Macan Turbo Electric (2024)

Nel 2024 il modello Porsche più venduto è sempre Macan, con 3.011 unità consegnate, di cui 781 elettriche. Seguono Cayenne (2.542 unità) e 911 (1.512 unità).

Classifica vendite Porsche 2024

Modello Unità vendute Quota sul totale Macan 3.011 37% Cayenne 2.542 31% 911 1.512 18% 718 Boxster/Cayman 417 5% Panamera 406 5% Taycan 335 4%

Il segmento elettrico (BEV) registra una crescita significativa grazie al lancio di nuova Macan EV e al restyling di Taycan, portando le vendite di auto elettriche a 1.116 unità (13,6% del totale vendite).

Se si includono anche le ibride plug-in, la quota sale al 37,4%.

Nuova Porsche Taycan 2024

Innovazione e nuova esperienza cliente

Non solo il prodotto in sé. Porsche Italia punta sempre più su un’esperienza cliente innovativa e su una rete di punti di contatto moderni e integrati.

Quattro i pilastri delle nuova strategia:

1. Destination Porsche

Un Centro Porsche è molto più di una concessionaria

Rinnovamento dei Centri Porsche per trasformarli da semplici concessionarie a Point of Experience .

. Introduzione di nuovi eventi, ruoli professionali e formazione delle soft skills per un servizio più personalizzato.

per un servizio più personalizzato. Entro il 2025, il 50% dei Centri Porsche italiani avrà adottato questa nuova configurazione.



2. Canale di Vendita Online



Incremento delle vendite online del 15% .

. Possibilità di acquistare vetture nuove , oltre a quelle in stock.

, oltre a quelle in stock. Strategia mirata a intercettare clienti più giovani.



3. Porsche Experience Center Franciacorta



Centro di riferimento per gli appassionati, con oltre 68.000 visitatori da 91 nazioni.

da 91 nazioni. Organizzazione di oltre 600 eventi e 25.000 esperienze di guida in tre anni.



L'autodromo di Franciacorta è Casa Porsche

4. Porsche@CityLife (Milano)



Store urbano che punta sulla relazione con i clienti più che sulla vendita diretta.

40% delle vendite influenzate dallo store riguarda vetture elettriche.



Lo spazio Porsche di Citylife a Milano

The Flat by Macan: arte e innovazione a Milano

Una delle iniziative più originali del 2024 è stata The Flat by Macan, una struttura gonfiabile situata a Milano, ispirata alla nuova Macan elettrica e al suo colore distintivo, il Provence.

The Flat by Macan, un'esperienza singolare

40° ANNIVERSARIO PORSCHE ITALIA

Per celebrare i 40 anni della filiale italiana, Porsche ha collaborato con Ferragamo per creare una Market Edition esclusiva. Questa edizione speciale includerà:

40 unità della 911 4 GTS

12 unità della Taycan 4S



Entrambe le serie limitate verranno introdotte sul mercato nel corso del 2025.

2025, anno di sfide

Porsche Italia, la sfida dei 40 anni

Una gamma rinnovata, l'incremento delle vendite, la nuova client experience, eventi esclusivi. Porsche Italia archivia un 2024 ricco di soddisfazioni.

Il 2025 porta con sé nuove sfide: ripetere l'exploit non sarà semplice e la strategia giocherà un ruolo determinante.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 17/02/2025