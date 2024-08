Per Audi la strategia sulla transizione "green" sarà flessibile, parola del boss

Elettricità si, elettricità no, elettricità forse. Insomma, questa transizione si farà oppure non ancora? A un’iniziale fiammata dove tutti i costruttori, volenti o nolenti, avevano aderito sotto la pressione politica, adesso è tempo di ragionamenti. Insomma, la fiammata è stato un fuoco di paglia? Non esattamente, poiché la strada è stata presa e a un certo punto lo switch ci sarà. Ma ciò che è cambiato sono i tempi. Si parlava del 2030, poi del 2035, diciamo che le difficoltà incontrate dai costruttori si stanno rivelando belle toste e si sono resi necessari degli aggiustamenti.

Strategie Audi: la casa di Ingolstadt ha presentato la nuova A6 e-tronLA FLESSIBILITÀ DI AUDI Lo sviluppo delle tecnologie elettriche di bordo e della rete di distribuzione per rendere “friendly” l’uso di una BEV restano gli scogli più grossi da superare, anche se la maggior parte delle Case automotive si dice pronta alla transizione. La parola d’ordine è flessibilità. Fra loro Audi si è ritagliata una certa fetta di preferenze con i suoi modelli 100% a batterie, ma secondo Gernot Döllner, amministratore delegato e responsabile della ricerca e sviluppo di Audi, si tratta di una situazione piuttosto mutevole. Infatti, ha ribadito che il marchio tedesco non smetterà di costruire veicoli con motore a combustione interna nel 2033, come inizialmente previsto. Eravamo nella metà del 2021 quando a Ingolstadt affermarono che avrebbero cercato di eliminare i motori convenzionali entro quella data, ma come molti altri marchi, si sono resi conto che un simile cambiamento sarebbe stato prematuro. E difatti, recentemente, hanno alleggerito l’approccio alle BEV e rivolto più attenzione sui modelli ibridi plug-in, notando un rallentamento nelle preferenze di veicoli elettrici al 100%.

Strategie Audi: non solo 100% elettricità, ma anche veicoli ibridi come nuova A5LE PAROLE CHIARE DEL TOP MANAGER In una recente intervista con la stampa tedesca Döllner ha dichiarato che i tempi previsti da Audi per passare completamente ai veicoli elettrici a batteria saranno flessibili e ha osservato che, qualora venissero apportate modifiche alla normativa, Audi sarà pronta ad adattarsi secondo necessità. ''La legislazione ora afferma che l'auto deve essere a zero emissioni locali, e persino gli e-fuel non aiutano perché non sono a zero emissioni locali'', ha affermato. ''Se noi come umanità crediamo di aver bisogno di un cambiamento nella CO 2 , l'unica via è un veicolo a batterie. L'accordo di Parigi afferma che avremo bisogno della neutralità della CO 2 nel 2050''. Inoltre, a una precisa domanda se il divieto di veicoli con motore a combustione interna (ICE) in determinati mercati sia stato posticipato al 2035, Döllner ha affermato che Audi può adattarsi, ma continuerà a ridurre gradualmente il numero di veicoli con motore di quel genere. ''Dovremo adattarlo... leggermente'', ha detto. ''Siamo flessibili. Ma bisogna attenersi alla propria strategia, poiché un ciclo di modello dura sette anni. Nel 2027-28 avremo il picco di modelli, quasi il doppio di quelli che abbiamo ora''. Come abbiamo appreso di recente, i futuri modelli Audi a combustione interna saranno offerti come ibridi ricaricabili alla spina. Audi descrive questo come una ''tecnologia ponte'', ma ora ha ammesso che questo ''ponte è più lungo di quanto pensassimo''.

IN PROGRAMMA TANTI MODELLI ELETTRICI In sostanza, sebbene il tasso di crescita dei veicoli elettrici sia rallentato, Audi ha ancora tanti nuovi veicoli elettrici in agenda. Döllner afferma che la casa dei quattro anelli ha recentemente deciso di puntare su un nuovo BEV nella fascia bassa del segmento delle dimensioni della A3 utilizzando una versione aggiornata della piattaforma MEB. Audi vede anche spazio per un nuovo modello di punta, simile al concept Grandsphere ma aggiornato per la produzione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/08/2024