AMERICA DOCET? Belle da far male, belle ma di una bellezza - ahimé - che il pubblico non riconosce più come una volta. Le carrozzerie Coupé e Cabriolet di Classe C, Classe E e Classe S sono opere d'arte, ma in Nord America Mercedes ha intenzione di interrompere presto le vendite. Questa, almeno, la conclusione alla quale è giunta Automotive News, interpretando le parole del Ceo Mercedes USA Nicholas Speeks. Parole dalle quali apprendere come Daimler, su una piazza chiave come quella degli Stati Uniti, taglierà la gamma in modo significativo. Principali indiziate, proprio le varianti ''scravattate'' delle tre berline storiche. Prima negli USA, poi anche in Europa?

BERLINA, ANZI COUPÈ 4 DOOR Dopo il cataclisma COVID-19 il mercato auto non sarà più lo stesso di prima, non nel breve medio termine. Urge per i Costruttori, inclusi i marchi premium, una revisione degli sforzi e una concentrazione di risorse sui prodotti che meglio rispecchiano tendenze e gusti del momento. Le ultime release delle berline Classe C e Classe E, con nuova Classe S che è in arrivo a breve, all'idea di coupé già si avvicinano parecchio: pur con quattro porte, forme sempre più sportive che allontanano l'immagine da quella della tre volumi in senso classico. Sedan-coupé che dopotutto quasi si può fare a meno di proporre la corrispondente variante a due porte, meno spaziosa e più costosa. Da comprare, ma anche da produrre. Da qui il proposito, vista la stagione di magra, di sacrificare la carrozzeria Coupé.

CABRIO: NON PERVENUTE Sarebbe invece leggermente differente la ragione della soppressione delle Cabriolet. Le vendite scarseggiano, decapottabili un mercato sempre più di nicchia e pubblico di massa sempre più orientato verso il mondo degli sport utility, il nuovo oggetto del desiderio. Se il caso USA farà scuola, lo sapremo presto. Sarebbe un peccato, ma i conti a fine anno devono quadrare e non sono più tempi, quelli attuali, di leziosità.