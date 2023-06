All'asta Impreza WRX 22B STi. E sì, anche questa di Colin McRae

C'era un tempo in cui Subaru Impreza erano il nome e cognome di un modello da attacco di cuore. Oggi quel mito è in naftalina e chissà se mai tornerà ai fasti di un tempo. Ma di fan, l'Impreza WRX ancora oggi ne conserva a centinai di migliaia. Fan, che a udire il termine Impreza WRX STi 22B vanno in brodo di giuggiole. Perché è una delle Impreza più rare e costose: solo meno di 500 unità ne vennero mai prodotte, inclusi tre prototipi. Uno dei quali è ora all'asta da Silverstone Auctions. E sai chi era il proprietario? Esatto, un altro mito, il mai dimenticato Colin McRae.

Impreza WRX STi 22B, all'asta l'esemplare di Colin McRae (Silverstone Auctions)

ESEMPLARE ZERO L'esemplare di Impreza STi 22B in vendita presso la Casa d'aste inglese venne donato alla leggenda scozzese del Mondiale Rally nel 1998. La sua natura di prototipo è facilmente identificabile dalla sua piastra di costruzione: la sigla 000/400 dimostra il suo status di pre-produzione. Secondo la descrizione, la 22B di McRae ha giusto 11.802 km sul groppone. E 11.802 km ''stradali'', non rallistici. Calibrata sulle specifiche del mercato giapponese (guida a destra), si distingue per un rapporto di trasmissione finale di 4.444 per una migliore accelerazione, un tachimetro che legge in km/h e fendinebbia con badge STi. L'unica modifica aftermarket è l'impianto di scarico, ma saranno inclusi lo scarico (e le gomme) originali.

Silverstone Auctions

L'APPARENZA INGANNA Impreza 22B STi montava un motore 4 cilindri boxer da 2,2 litri turbocompresso con (ufficialmente) 276 cv. La realtà è che ne sviluppava molti di più, tuttavia il valore venne sottostimato in seguito a un accordo sui limiti di potenza tra le Case auto giapponesi. È una rally replica, ecco perciò scocca saldata, frizione da corsa a doppio disco, alberi di trasmissione rinforzati, freni maggiorati e differenziali anteriori e posteriori regolabili dal conducente. E ancora: sospensioni con bracci inferiori in alluminio forgiato, collegamenti trasversali con giunti sferici, ammortizzatori Bilstein invertiti, molle Eibach, cerchi in lega BBS da 17 pollici. Dorati, of course.

VEDI ANCHE

Silverstone Auctions

CURIOSITÀ Silverstone Auction racconta l'origine del nome ''22B'', un omaggio alla sponsorizzazione del 555 World Rally Championship dell'epoca. ''Cinquecentocinquantacinque'' si traduce in ''22B'' in esadecimale, la base numerica utilizzata nella programmazione dei computer. Un po' contorto, ma interessante.

Silverstone Auctions

CHI OFFRE DI PIÙ? L'Impreza ex McRae (un'altra, dopo la S5 ''P2 WRC'' da competizione messa all'asta lo scorso gennaio) sarà in vendita il 25 agosto 2023 e si stima che raggiungerà un prezzo compreso tra 508.000 e 635.000 dollari. Considerando che una 22B è già stata battuta all'asta a oltre 300.000 dollari e data la speciale identità di uno dei suoi gentili utenti, quelle cifre suonano realistiche.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2023