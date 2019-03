Autore:

Lorenzo Centenari

LASCIA O RADDOPPIA? Essere o non essere, questo era il problema fino a qualche tempo fa. Fino a quando, cioè, alla guida del Gruppo era Sergio Marchionne, e per il marchio Fiat era difficile pronosticare un futuro da protagonista, né in Europa, né altrove nel mondo. Il Salone di Ginevra 2019 rimescola le carte: l'elettrica Centoventi una sorpresa inaspettata, un modello in grado non solo di generare attenzione attorno allo stand durante i giorni di esposizione, ma anche di ampliare il portafoglio prodotti a breve medio termine, e assicurare al brand - secondo la volontà del nuovo Ceo Mike Manley - la sopravvivenza anche al di fuori dell'orticello del segmento A.

RESURREZIONE ELETTRICA Già, perché Centoventi è un concept, ma un concept che anticipa un'auto di serie (di segmento B), tanto che per lei già si parla di un prezzo di listino a partire da 15.000 euro circa, e di un ingresso sul mercato non più tardi del 2021. Zero emissioni e non solo: stando alle parole di Olivier Francois, possibile l'introduzione anche di versioni a combustione interna, quindi dai costi ancor più ridotti. Con 500 elettrica a sua volta attesa per il 2020 (il debutto alla prossima edizione del Salone di Ginevra), con Panda che avrà anch'essa un'erede, Fiat si afferma dunque come marchio che in Europa ha tutte le intenzioni di competere anche all'interno di un contesto rivoluzionato. Un mondo, cioè, dove l'elettrico assorbirà quote sempre più vaste, e le regole sulle emissioni di CO2 un punto fermo imprescindibile. Se la tabella di marcia verrà rispettata, non celebreremo un funerale, ma al contrario una gloriosa resurrezione.