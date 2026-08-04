Sicurezza stradale

C'è un nuovo Tutor sulle strade, ecco Vergilius Plus: dove si trova e come funziona

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13 fa - Vergilius Plus, il nuovo sistema Tutor arriva sulle strade italiane

Polizia Stradale e Anas introducono Vergilius Plus, una nuova versione del Tutor per il controllo della velocità media
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La tecnologia evolve anche i dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali come i Tutor, per renderli più efficaci e precisi. La Polizia Stradale a Anas hanno annunciato l'introduzione di Vergilius Plus. Si tratta di una variante ancora più precisa del Tutor che è già stata resa operativa su 36 tratte stradali e autostradali, per un'estensione complessiva di circa 211 km. L'obiettivo del nuovo sistema Tutor non è semplicemente individuare le violazioni, ma soprattutto promuovere comportamenti di guida più consapevoli e responsabili.

Vergilius Plus, come funziona

Viene descritto dalla Polizia Stradale e da Anas come il ''nuovo sistema per il controllo della velocità media, destinato a rafforzare il monitoraggio della circolazione lungo alcune delle principali arterie stradali e autostradali italiane''. Questo nuovo sistema Tutor utilizza telecamere di ultima generazione, rileva automaticamente il passaggio dei veicoli, ne legge la targa e ne identifica la categoria. Incrocia i dati raccolti tra due punti di rilevazione, per poi andare a calcolare la velocità media mantenuta lungo l'intero tratto controllato. Insomma, funziona come un classico Tutor ma con una maggiore affidabilità e precisione.

Grazie a questi sistemi secondo Anas e la Polizia Stradale è possibile incentivare una guida più regolare e responsabile per tutta la percorrenza della tratta monitorata, riducendo il rischio di incorrere in un sinistro stradale. Il nuovo sistema, omologato e gestito dalla Polizia Stradale, consentirà agli operatori di accertare le eventuali violazioni dei limiti di velocità e procedere all'emissione dei relativi verbali.

Vergilius Plus, dove si trova?

Come accennavamo all'inizio, il nuovo sistema Tutor è già stato attivato. Dove si trova? Ecco l'elenco delle tratte stradali come riportato sul sito della Polizia Stradale.

  • Autostrada A2 ''Del Mediterraneo'', tra Salerno e Buonabitacolo (Salerno);
  • Strada Statale 1 ''Aurelia'', tra il km 11+950 e il km 23+500;
  • Strada Statale 7 quater ''Domitiana'', dal km 44+630 al km 54+300;
  • Strada Statale 309 ''Romea'', tra il km 1+680 e il km 7+080;;
  • Strada Statale 145 Var ''Sorrentina'', all'interno della Galleria Santa Maria di Pozzano (Napoli), dal km 0+072 al km 4+950.
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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