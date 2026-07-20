Toyota Yaris Cross vs Renault Captur: specifiche tecniche a confronto

Toyota Yaris Cross e Renault Captur sono due protagoniste assolute nel segmento dei B-SUV in Italia. Nei primi 6 mesi del 2026, sono state immatricolate 18.594 Yaris Cross e 15.969 Captur. Il modello giapponese punta tutto sull'ibrido dato che l'unica motorizzazione a disposizione è il Full Hybrid, mentre il crossover francese oltre che ibrido è proposto pure con motorizzazioni benzina e GPL per offrire ai clienti più opzione di alimentazione. Yaris Cross offre anche una piccola chicca e cioè la disponibilità in gamma di una versione con trazione integrale grazie alla presenza di un piccolo motore elettrico sull'asse posteriore.

Due vere best seller e quindi andiamo a mettere a confronto le loro schede tecniche per scoprire caratteristiche e differenze.

Toyota Yaris Cross, fresca di un restyling, misura 4,18 m lunghezza x 1,77 m larghezza x 1,6 m altezza, con un passo di 2,56 m. Il facelift ha riguardato essenzialmente il frontale dove adesso troviamo la nuova griglia in tinta con la carrozzeria e con una trama a nido d'ape. Piccoli ritocchi pure al paraurti e soprattutto arrivano fari a LED dotati di una nuova firma luminosa che adesso includono le luci diurne di serie. Per i bagagli si va da 397 litri fino a 1.07 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Toyota Yaris Cross 2026

Per chi vuole più grinta, Toyota offre la versione GR Sport che si distingue per elementi stilistici esclusivi, sia all'interno che all'esterno.

Passiamo alla Renault Captur che misura 4,24 m lunghezza x 1,8 m larghezza x 1,58 m altezza, con un passo di 2,64 m. Per i bagagli a disposizione ci sono 487 litri grazie alla panca scorrevole posteriore ma si può salire a quasi 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Lo stile del crossover francese è più sportiveggiante e si può renderlo anche più grintoso scegliendo l'allestimento Esprite Alpine. In ogni caso, il frontale si caratterizza per la presenza di fari full LED sottili e luci diurne verticali.

Con il restyling, gli interni della Toyota Yaris Cross hanno ottenuto solamente piccoli ritocchi. Troviamo quindi un abitacolo razionale con la strumentazione digitale da 12,3 pollici dietro al volante multifunzione e al centro della plancia un sistema infotainment da 10,5 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Lo stile non è minimalista ed infatti troviamo comandi fisici dedicati per gestire alcune funzionalità di bordo come il climatizzatore bizona.

Toyota Yaris Cross 2026

Saliamo a bordo della Renault Captur dove troviamo una plancia dallo stile più pulito con pochi comandi fisici. Al centro spicca il display verticale OpenR Link con Google integrato da 10,24 pollici. Dietro al voante multifunzione, invece, è presente il quadro strumenti digitale da 10,3 pollici. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto.

Per la Toyota Yaris Cross restyling una sola motorizzazione, un Full Hybrid da 130 CV. Come accennato in precedenza, si può avere anche con la trazione integrale AWD-i, con un secondo piccolo motore elettrico sull'asse posteriore.

Renault Captur interni

Più articolata, invece, la gamma di motori per la Renault Captur. Abbiamo innanzitutto un motore 1,2 litri benzina da 116 CV. C'è poi la versione GPL sempre con un motore di 1,2 litri di cilindrata per una potenza pari a 122 CV. Al vertice della gamma c'è il Full Hybrid E-Tech da 160 CV.

Toyota Yaris Cross parte da 28.750 euro. Per quanto riguarda la Renault Captur, il listino attacca dai 24.550 euro sia della versione benzina e sia di quella GPL.

[Copertina realizzata con AI]

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