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Totem Desideria, la nuova GT Super è un omaggio all'artigianalità italiana

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2 ore fa - V6 da 640 CV e un pomello del cambio davvero speciale

La Totem Desideria debutta con una speciale livrea Verde MOVO, dettagli oro satinato, carbonio e interni in pelle Nappa e velluto di Limonta
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L'ultimo gioiello di Totem Automobili è ''Desideria'', l'ultima GT Super dell'azienda italiana, commissionata da un collezionista belga. La vettura ha fatto il suo debutto pubblico lo scorso 9 settembre in occasione della Tutto Bene Hillclimb.

Dettagli unici

Questa esclusiva sportiva realizzata utilizzando tecniche artigianali, adotta una particolare colorazione verde, denominata Verde MOVO a cui sono abbinati dettagli in colore oro satinato sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo, oltre a elementi in carbonio.

Totem Super GT Desideria

Salendo a bordo, troviamo la consueta raffinatezza che propongono i modelli di Totem Automobili. Desideria introduce per la prima volta su una Totem un pregiato velluto a coste di Limonta, un'azienda tessile lombarda fondata nel 1893. Tessuto che è stato scelto in una tonalità che si abbina alla pelle Nappa color Terracotta. All'interno dell'abitacolo troviamo poi un volante in fibra di carbonio e rivestito in pelle.

Il pomello del cambio è un'opera d'arte

La leva del cambio manuale è posizionata sulla torretta in alluminio e acciaio inossidabile rialzata chiamata Skeleton. La leva del cambio presenta un particolarità. Infatti, il pomello è una vera opera d'arte in vetro soffiato, realizzata da Seguso Vetri d'Arte. La famiglia Seguso è la più antica famiglia di vetrai di Murano ad aver lavorato ininterrottamente. La sua storia documentata risale al 1397 e abbraccia ventitré generazioni di maestri vetrai.

Totem Super GT Desideria

Le specifiche tecniche

Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche tecniche, al centro di tutto rimane l'architettura della Totem GT Super: una monoscocca in fibra di carbonio, un V6 biturbo da 2,8 litri con una potenza fino a 640 CV e un tradizionale cambio manuale a sei marce. Desideria è equipaggiata con l'impianto di scarico a valvole a controllo elettronico sviluppato da Totem Automobili in collaborazione con Capristo, che permette al sound del V6 biturbo di adattarsi ai diversi momenti di guida. Le sospensioni presentano ammortizzatori ORAM a controllo elettronico, mentre i freni Brembo GT-S e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5 completano la dotazione.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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