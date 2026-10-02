Spray auto per l’autunno 5 soluzioni per risolvere i problemi di ogni giorno

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Il primo segnale dell’autunno non è il freddo, ma il parabrezza che si appanna appena si chiudono le portiere. Poi arriva la pioggia battente, con la strada che brilla e la visibilità che cala. Poi la mattina in cui il vetro è coperto di ghiaccio e si è già in ritardo. Sono problemi diversi, ma hanno una cosa in comune: si risolvono con un prodotto giusto, da tenere nel bagagliaio o nel vano portaoggetti invece di cercarlo quando serve.

1. Antiappannante: SONAX Spray antiappannamento

Il flacone da 500 ml è un formato generoso e versatile. È utile per parabrezza, specchietti retrovisori e visiere dei caschi delle moto, ma anche per specchi e vetri di casa. SONAX dichiara un effetto a lungo termine migliorato e una visione chiara e completa, utile quando il vetro si appanna più volte nella stessa giornata.

Prezzo: 14,05€

2. Idrorepellente: Arexons Rain Off trigger

Il flacone da 200 ml con beccuccio è un trattamento preventivo: va applicato prima che piova, perché forma sul parabrezza un sottile film che fa scivolare via le gocce. Secondo Arexons l’effetto si nota già a 50-60 km/h. Il vetro pulito e lucido aiuta anche le spazzole del tergicristallo, limitandone l’usura. Il beccuccio trigger rende la nebulizzazione veloce e immediata.

Prezzo: 7,90€ (-9%)

3. Deghiacciante: Ma-Fra Not Ice Power

È un deghiacciante liquido a effetto immediato, facile e veloce da usare, nel formato da 500 ml. È adatto a ogni genere di vetro e cristallo e, secondo la scheda, scioglie ghiaccio e neve senza ungere. Sono disponibili anche confezioni da 2, 3 e 4 pezzi, comode per tenerne uno in auto e uno in casa. Ma-Fra lo definisce un prodotto da avere sempre in auto nella stagione invernale.

Prezzo: 5,76€

4. Silicone: SONAX Spray al silicone

Il flacone da 400 ml è un lubrificante versatile e idrorepellente. Secondo la scheda lubrifica, conserva e protegge i materiali, e riduce i cigolii su gomma, plastica, legno e metallo. In auto è indicato per antenne, tettucci apribili e guide dei sedili. La formula è incolore e inodore e lascia una pellicola che protegge dall’umidità senza residui evidenti. Il sistema EasySpray con doppia erogazione permette un’applicazione mirata o estesa senza cambiare getto, e funziona anche capovolto. Fuori dall’auto la scheda cita cerniere, cassetti e tapparelle.

Prezzo: 13,28 (-19%)

5. Plastiche interne: Ma-Fra Trattamento 3in1 Plastiche

Il flacone da 500 ml pulisce, ravviva e protegge le parti in plastica dell’abitacolo, con indicazione per cruscotti e guarnizioni. La formula unisce detergenti, cera d’api e polimeri protettivi e crea una barriera antistatica e anti-UV di lunga durata, che rallenta il depositarsi della polvere e lo sbiancamento delle plastiche. Si nebulizza a circa 20 centimetri, in piccole dosi, e si stende con un panno in microfibra. Il limite è nel nome: è un trattamento per le plastiche, la scheda non lo indica per tessuti e tappetini.

Prezzo: 10€

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