Spray auto per l’autunno 5 soluzioni per risolvere i problemi di ogni giorno

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Il primo segnale dell’autunno non è il freddo, ma il parabrezza che si appanna appena si chiudono le portiere. Poi arriva la pioggia battente, con la strada che brilla e la visibilità che cala. Poi la mattina in cui il vetro è coperto di ghiaccio e si è già in ritardo. Sono problemi diversi, ma hanno una cosa in comune: si risolvono con un prodotto giusto, da tenere nel bagagliaio o nel vano portaoggetti invece di cercarlo quando serve.
1. Antiappannante: SONAX Spray antiappannamento
Il flacone da 500 ml è un formato generoso e versatile. È utile per parabrezza, specchietti retrovisori e visiere dei caschi delle moto, ma anche per specchi e vetri di casa. SONAX dichiara un effetto a lungo termine migliorato e una visione chiara e completa, utile quando il vetro si appanna più volte nella stessa giornata.
Prezzo: 14,05€
2. Idrorepellente: Arexons Rain Off trigger
Il flacone da 200 ml con beccuccio è un trattamento preventivo: va applicato prima che piova, perché forma sul parabrezza un sottile film che fa scivolare via le gocce. Secondo Arexons l’effetto si nota già a 50-60 km/h. Il vetro pulito e lucido aiuta anche le spazzole del tergicristallo, limitandone l’usura. Il beccuccio trigger rende la nebulizzazione veloce e immediata.
Prezzo: 7,90€ (-9%)
3. Deghiacciante: Ma-Fra Not Ice Power
È un deghiacciante liquido a effetto immediato, facile e veloce da usare, nel formato da 500 ml. È adatto a ogni genere di vetro e cristallo e, secondo la scheda, scioglie ghiaccio e neve senza ungere. Sono disponibili anche confezioni da 2, 3 e 4 pezzi, comode per tenerne uno in auto e uno in casa. Ma-Fra lo definisce un prodotto da avere sempre in auto nella stagione invernale.
Prezzo: 5,76€
4. Silicone: SONAX Spray al silicone
Il flacone da 400 ml è un lubrificante versatile e idrorepellente. Secondo la scheda lubrifica, conserva e protegge i materiali, e riduce i cigolii su gomma, plastica, legno e metallo. In auto è indicato per antenne, tettucci apribili e guide dei sedili. La formula è incolore e inodore e lascia una pellicola che protegge dall’umidità senza residui evidenti. Il sistema EasySpray con doppia erogazione permette un’applicazione mirata o estesa senza cambiare getto, e funziona anche capovolto. Fuori dall’auto la scheda cita cerniere, cassetti e tapparelle.
Prezzo: 13,28 (-19%)
5. Plastiche interne: Ma-Fra Trattamento 3in1 Plastiche
Il flacone da 500 ml pulisce, ravviva e protegge le parti in plastica dell’abitacolo, con indicazione per cruscotti e guarnizioni. La formula unisce detergenti, cera d’api e polimeri protettivi e crea una barriera antistatica e anti-UV di lunga durata, che rallenta il depositarsi della polvere e lo sbiancamento delle plastiche. Si nebulizza a circa 20 centimetri, in piccole dosi, e si stende con un panno in microfibra. Il limite è nel nome: è un trattamento per le plastiche, la scheda non lo indica per tessuti e tappetini.
Prezzo: 10€
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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.